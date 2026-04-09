Cherry K5 Pro TMR Compact: Gaming-Keyboard mit magnetischen Switches

Der deutsche Tastaturhersteller Cherry bringt unter seiner Gaming-Marke Xtrfy eine durchaus interessante, neue Tastatur auf den Markt. Das neue Modell Cherry Xtrfy K5 Pro TMR Compact nutzt nämlich magnetische Switches auf Basis von TMR-Technik (Tunnel Magnetoresistance). Dies erlaubt es, den Anschlagsweg anzupassen, und sorgt für eine höhere Langlebigkeit, verbunden mit mehr Präzision. TMR ist im Grunde die Nachfolgetechnik von Hall-Effect-Switches.

Anzeige

Die Cherry Xtrfy K5 Pro TMR Compact bietet zudem 8K-Polling, was aber vor allem im E-Sport-Bereich praktischen Nutzen verheißt. Wie der Name es schon andeutet, so handelt es sich hier um eine kompakte Gaming-Tastatur im Format 65 %. Als Begleit-Software dient Cherrys MagCrate. Über die App lassen sich die Auslösepunkte der Tastatur millimetergenau anpassen und auch die integrierte ARGB-Beleuchtung konfigurieren. Dank der Hot-Swap-Funktion lassen sich die magnetischen Switches jederzeit austauschen.

Cherry kombiniert für die Gaming-Tastatur eine Metallplattenkonstruktion mit Multi-Layer-Dämpfung und vorgeschmierten, auf der Leiterplatte montierten Stabilisatoren. So will man fürs Gaming eine kompakte und moderne Tastatur bieten, die auf jedem Schreibtisch Platz findet.

Die Cherry Xtrfy K5 Pro TMR Compact ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 149,99 Euro erhältlich.