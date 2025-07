Asus ROG Azoth X: Gaming-Keyboard für 329,90 Euro startet in den dt. Handel

Asus bringt in Deutschland seine Premium-Tastatur ROG Azoth X auf den Markt. Dabei handelt es sich um ein mechanisches Keyboard im Format von 75 %. Es fehlen also rechts der Ziffern- und Sondertastenblock. Die kompakte Tastatur nutzt dreiseitig transparente Tastenkappen im ROG-Stellar-Design, das für eine besonders intensive RGB-Beleuchtung sorgen soll. Die Asus ROG Azoth X ist ab sofort in Deutschland zu haben und kostet 329,90 Euro.

Damit reiht sie sich unterhalb der Asus ROG Azoth Extreme ein. Letztere kostet ca. 570 Euro. Punkten soll die neue Gaming-Tastatur etwa durch fünf Dämpfungsschichten, eine aus Silikon und vier aus Poron-Schichten. Die Gasket-Mount-Konstruktion und die FR4-Montageplatte sollen das Tippgefühl zusätzlich weiter verbessern. Dazu gesellen sich hot-swap-fähige Schalter der Reihe ROG NX Snow-Schalter V2. Ein 3-Wege-Drehknopf soll zusätzliche Personalisierungen ermöglichen.

Das kleine, integrierte OLED-Display der Asus ROG Azoth X zeigt wiederum Systeminformationen, Statusmeldungen oder personalisierte Animationen an. Im Lieferumfang ist dazu eine verlängerte Silikon-Handballenauflage enthalten, um den Komfort zu erhöhen. In dieselbe Kerne schlagen zwei Paar Tastaturfüße und der in drei Stufen einstellbare Neigungswinkel. Verbunden wird die mechanische Gaming-Tastatur im Übrigen wahlweise kabellos per Bluetooth oder 2,4 GHz oder aber kabelgebunden per USB.

Die Asus ROG Azoth X ist ab sofort in Deutschland, Österreich und Schweiz zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 329,90 EUR / CHF verfügbar.

Konnektivität USB 2.0, Bluetooth, RF 2,4 GHz Switches ROG NX mechanische Switches (Snow V2 & Storm V2) Tastenkappe Dreiseitig durchscheinende PBT-Tastenkappen Layout 75 % (81/82 Tasten) Hintergrundbeleuchtung der Tastatur RGB-LEDs pro Taste, RGB-Logo, RGB-Sperranzeigen OLED 256*64 Pixel OLED mit Graustufen Multifunktionstasten 3-Wege-Bedienknopf und Seitentaste Anti-Ghosting N-key Rollover Pollingrate 1000 Hz / Unterstützt den ROG-Polling-Rate-Booster (8000 Hz) Makro-Tasten Alle Tasten programmierbar (außer Fn, Feststelltaste, Windows, Links-ALT) Makro-Aufnahme Unterstützung für On-the-fly-Aufnahmen Kabeltyp Geflochtene Faser, Typ-C auf Typ-A Kabellänge ca. 2,0 m Betriebssystem Windows 11/macOS Integrierter Speicher 5 anpassbare Profile und 1 Standardprofil Grundlegende Hotkeys Profilwechsel: Fn + Profile Software Armoury Crate & Gear Link Dimensionen 326 * 136 * 40 mm

Quelle: Pressemitteilung