Asus ROG Keris II Origin: Gaming-Maus mit 42.000 dpi startet in Deutschland

Asus schickt in Deutschland mit der ROG Keris II Origin eine neue Gaming-Maus zum Preis von 149,90 Euro ins Rennen. Erhältlich ist sie in den Farben Schwarz sowie Moonlight White. Der Hersteller wirbt mit dem präzisen Sensor mit 42.000 dpi sowie der Track-on-Glass-Funktionalität, welche dafür sorgt, dass das Eingabegerät auf so gut wie jeder Oberfläche funktionieren soll.

Zusätzlich sorgt das Design ROG Push-Fit Switch Socket II dafür, dass Käufer die Switches nachträglich austauschen können. Die Gaming-Maus von Asus wiegt nur 64 g und nutzt ab Werk als Schalter die ROG Micro Switch II. Diese kommen laut Hersteller auf eine Lebensdauer von 100 Mio. Klicks. Verbinden kann man das Peripheriegerät sowohl kabellos per Bluetooth oder 2,4 GHz über den beiliegenden USB-Dongle oder auch kabelgebunden per USB. Der erwähnte Dongle, ROG-Omni-Empfänger getauft, kann mehrere kompatible Geräte anbinden.

Im Lieferumfang der Asus ROG Keris II Origin liegt auch ein Mausgrip-Tape bei. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die Gaming-Maus ab sofort verfügbar.

Technische Eckdaten

Switches ROG Micro Switch II Konnektivität USB 2.0 (Typ C zu Typ A) Bluetooth 5.1 RF 2,4 GHz Beleuchtung 3 Zonen: ROG Logo

Mausrad Seitenmarkierungen AURA-Sync Ja RF 2,4G-Polling Rate 8000 Hz mit ROG Polling Rate Booster (nicht im Lieferumfang enthalten) Kabel 2 m ROG Paracord Betriebssystem Windows 10Windows 11 Software Armoury CrateGear Link Abmessungen 121 (L) x 67 (B) x 42 (H) mm Farbe Schwarz / Moonlight Weiß Packungsinhalt 1 x ROG Keris II Origin Maus1 x kabelloser Empfänger 1 x USB-Dongle-Verlängerung 1 x Mikroschalter-Clip 2 x ROG Micro Switches II 1 x Mausgrip-Tape-Set 2 x austauschbare Mausfüße 1 x 2 Meter langes ROG Paracord 1 x Garantieheft 1 x Schnellstartanleitung 1 x ROG-Aufkleber 1 x Dankeskarte

