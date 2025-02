Asus ZenScreen Duo OLED MQ149CD: Dual-Monitor für unterwegs startet in Deutschland

Asus schickt mit dem brandneuen ZenScreen Duo OLED MQ149CD einen Dual-Monitor ins Rennen, der gleich zwei OLED-Bildschirme mit jeweils 14 Zoll Diagonale, 1.920 x 1.200 Pixeln als Auflösung und dem Format 16:10 mitbringt. Diese lassen sich auch zu einer Fläche kombinieren, die dann einem Monitor mit 20 Zoll entspricht. Obendrein sind die Panels nach VESA DisplayHDR True Black 400 zertifiziert. Sie decken den Farbraum DCI-P3 zu 100 % ab.

Dabei wiegt der Dual-Monitor nur 1,07 kg und benötigt im Grunde nur eine USB-C-Verbindung, über die Bild und Ton übertragen werden können. Neben zweimal USB-C steht als Schnitttelle alternativ aber auch noch Mini-HDMI zur Verfügung. Integriert ist neben einem 360°-Scharnier und einem Stativgewinde auch ein ausklappbarer Ständer, um das Gerät im Quer- oder Hochformat aufzustellen. Dabei gibt es verschiedene Nutzungs- und Aufstellungsmodi wie „Split“, „Extended“, „Independent“ und „Mirror“.

Der Asus ZenScreen Duo OLED MQ149CD kann auch im Zeltmodus verwendet werden, bei dem die beiden Displays in entgegengesetzte Richtungen zeigen und so Eins-zu-eins-Präsentationen ermöglichen. Der Monitor benötigt nur eine einzige USB-C-Verbindung, um ein kompatibles Laptop-Display auf zwei Bildschirme zu duplizieren oder zu erweitern. Der USB-C-Anschluss übernimmt in diesem Szenario die Strom- und Videosignalübertragung.

Verfügbarkeit und Preise

Der Asus ZenScreen Duo OLED MQ149CD ist ab sofort in Deutschland, Österreich und Schweiz zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 709,90 EUR / CHF inkl. MwSt. im Fach- und Onlinehandel sowie im Asus-Webshop verfügbar.

