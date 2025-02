Epic Games Store: Ab sofort ist „Mages of Mystralia“ gratis

Epic Games hat seinen neuen Gratis-Titel der Woche veröffentlicht. Dieser löst die Spiele aus der Vorwoche ab. So können Interessierte ab sofort das Spiel „Mages of Mystralia“ gratis mitnehmen. Wurde es einmal der eigenen Bibliothek im Epic Games Store hinzugefügt, dann bleibt es dort dauerhaft installierbar und natürlich auch spielbar. Voraussetzung ist aber natürlich ein kostenloses Konto bei der Plattform.

So sind die Gratis-Spiele eben auch Teil einer Taktik, neue User zu gewinnen. Da schwingt stets die Hoffnung mit, dass neue Nutzer eben am Ende auch vielleicht nicht nur die wöchentlichen Gratis-Spiele mitnehmen, sondern irgendwann auch den ein oder anderen Euro investieren. In „Mages of Mystralia“ geht es jedenfalls darum, eigene Zauber zu entwickeln und Gegner zu bekämpfen, welche das Königreich Mystralia bedrohen.

Dieses Einzelspieler-Game aus dem Indie-Bereich ist ursprünglich 2021 auf den Markt gekommen und kostet üblicherweise, ohne Rabatte, ca. 20 Euro. Wir wünschen viel Spaß beim Zocken!

Quelle: Epic Games