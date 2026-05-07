Epic Games Store: Jetzt gibt es „Arranger: A Role-Puzzling Adventure“ und „Trash Goblin“ gratis

Im Epic Games Store gibt es in dieser Woche gleich zwei Spiele kostenlos. Die neuen Titel lösen natürlich die Gratis-Games aus der letzten Woche ab. Das erste Spiel, das sich der eigenen Bibliothek hinzufügen lässt, ist „Arranger: A Role-Puzzling Adventure“, Es dreht sich um die junge Jemma, die ihre beschauliche Heimat verlässt, um das Abenteuer zu suchen und die Kultur des Stillstands zu durchbrechen.

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Laut den Entwicklern soll „Arranger: A Role-Puzzling Adventure“ für ein eher entspanntes Rollenspiel stehen, denn man benötigt weder ein Inventar noch Erfahrungspunkte. Dabei nimmt auch das Lösen von Rätseln viel Raum ein – auch optionale Herausforderungen gibt es natürlich. Eine besondere Erwähnung verdient, dass der Art-Designer des Indie-Hits „Braid“ auch an diesem Titel mitgewirkt hat.

Dazu gesellt sich das Cozy-Game „Trash Goblin“. Als Spieler betreut man einen Item-Shop. Dabei gilt es, Gegenstände zu kaufen und zu verkaufen. Oft ist erst eine Reinigung und Aufbereitung notwendig, so dass vermeintlicher Müll sich als Schatz entpuppen kann. Mit der Zeit erhält man dafür bessere Werkzeuge, lernt schillernde Käufer kennen und erweitert seine Filiale. Das Ganze lässt sich entspannt angehen, denn es gibt kein echtes „Game Over“.

Quelle: Epic Games Store