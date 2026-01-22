Epic Games Store: Ab sofort ist „Rustler (Grand Theft Horse)“ gratis

Im Epic Games Store gibt es aktuell wieder ein Spiel gratis. Das ist die Ablöse der beiden kostenlosen Titel aus der letzten Woche. So sind diese Freebies für die Plattform vor allem ein Weg, um Neukunden anzulocken. Das funktioniert angesichts des Wachstums des Epic Games Stores wohl auch sehr gut, allerdings bleibt es eine Herausforderung, die neuen User auch zu zahlenden Kunden zu machen, die im Store Geld ausgeben.

Jedenfalls spendiert der Epic Games Store in dieser Woche das Open-World-Spiel „Rustler (Grand Theft Horse“. Dieser Titel spielt nicht zufällig aus „Grand Theft Auto“ an, denn es handelt sich um ein Mittelalter-Gamer, das im Stil der ersten beiden „GTA“-Spiele gehalten ist. Man kann sich also als Krimineller in einer Sandbox austoben, während das Gameplay aus der isometrischen Perspektive abläuft. Das Besondere ist jedoch, dass „Rustler (Grand Theft Auto“ im Mittelalter spielt.

Als Bandit im Mittelalter stiehlt man Pferde, steckt Häuser in Brand, raubt Dorfbewohner aus und legt sich mit Wachen an. Dabei ist immer eine gehörige Portion schwarzer Humor mit von der Partie. Wer sich also schon immer eines der älteren „GTA“-Spiele im Mittelalter gewünscht hätte, kommt bei „Rustler“ vielleicht auf seine Kosten – viel Spaß!

Quelle: Epic Games Store