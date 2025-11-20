Epic Games Store: Ab sofort sind „Godzilla Voxel Wars“ und „Zoeti“ gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder zwei neue Spiele kostenlos. Diese lösen natürlich die Titel aus der letzten Woche ab sofort ab. Zum einen ist das Spiel „Godzilla Voxel Wars“ ab sofort gratis. Zum anderen stößt als zweites Freebie-Spiel aber auch noch „Zoeti“ hinzu. Um die beiden Titel in Anspruch zu nehmen und dauerhaft der eigenen Bibliothek hinzuzufügen, ist lediglich ein Konto im Epic Games Store notwendig.

„Godzilla Voxel Wars“ ist dabei ein rundenbasiertes Strategiespiel, das von Toho Games stammt. Hier gilt es mit nicht nur Godzilla, sondern auch anderen, klassischen Monstern eine Invasion von Monsterpilzen abzuwehren. Jede der sechs enthaltenen Welten birgt unterschiedliche Levels und Herausforderungen. Es ist auch möglich, eigene Levels zu erstellen und mit anderen Spielern zu teilen.

Dazu kommt dann noch „Zoeti“. Auch dieser Titel läuft rundenbasiert ab, steht jedoch für eine Mischung aus Kartenspiel und Roguelike. Die Geschichte dreht sich in JRPG-Art um ein Land, das von Monstern überschwemmt worden ist. Der Spieler kann als einer der wenigen Helden gegen die Übermacht vorgehen.

Quelle: Epic Games Store