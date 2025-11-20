Nvidia GeForce: Hotfix-Treiber 581.94 veröffentlicht

Nvidia hat bereits damit begonnen, einen neuen Hotfix-Treiber für GeForce-Grafikkarten zu verteilen. Der neue Treiber mit der Versionsnummer 581.94 soll Leistungseinbrüche in einigen Games beheben, die überrascht nach der Aktualisierung von Windows 11 über das Update KB5066835 aufgetreten sind. Welche Spiele und Grafikkartenmodelle konkret von dem Problem betroffen gewesen sind, ist aber offen.

Ansonsten enthält der GeForce-Hotfix-Treiber 581.94 laut Nvidia keine weiteren Neuerungen. Betroffene Nutzer hatten bereits in diversen Foren und Communitys ihrem Ärger Luft gemacht. Zu den technischen Hintergründen sind wir aber eben auch nicht schlauer geworden. Zuvor war der letzte reguläre Treiber die Version 581.80.

Nvidia empfiehlt die Installation der Treiberversion 581.94 all denjenigen, die bereits das letzte Update für Windows 11 installiert haben und auf Framerate-Einbrüche in ihren Spielen stoßen. Alle anderen können auch auf den nächsten, regulären Game-Ready- bzw. Studio-Treiber warten. Der Download der Hotfix-Version ist direkt hier bei Nvidia möglich.

Quelle: Nvidia (X)