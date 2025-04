Nvidia GeForce 576.02 WHQL: Massives Treiber-Update behebt etliche Fehler

Nvidia hat den neuen Treiber GeForce 576.02 WHQL veröffentlicht. Er kann entweder direkt aus dem Web oder über die Nvidia App heruntergeladen werden. Dabei handelt es sich um ein massives Update, das etliche Fehler korrigieren soll – unter anderem auch den Bug, der auf einigen Systemen für Blackscreens sorgte. Obendrein hält beispielsweise DLSS Multi Frame Generation in Spielen wie „Black Myth: Wukong“ und „No More Room In Hell 2“ Einzug.

Anzeige

Ebenfalls handelt es sich um den ersten Treiber von Nvidia, der offiziell auch die beiden neuen Grafikkarten GeForce RTX 5060 Ti und GeForce RTX 5060 unterstützt. Einzug hält auch die offizielle Unterstützung für 20 weitere Monitore. Mit dabei sind Modelle von Acer, AOC, Asus, Dell, Dough, HP, Gigabyte, LG und Samsung. Auch wurde die Datenbank in der Nvidia-App aktualisiert, welche für Spiele Grafikeinstellungen automatisch optimieren kann. Sechs weitere Spiele sind jetzt enthalten:

Deadlock

Grand Theft Auto V Enhanced Edition

Half-Life 2 mit RTX

inZOI

Monster Hunter Wilds

The Last of Us Part II Remastered

Zudem sind laut dem Changelog rund 41 Bugs behoben worden. Diese Fixes betreffen allgemeine Probleme, aber auch spezielle Fehlerkorrekturen für Spiele wie z. B. „Star Wars Outlaws“. Insofern handelt es sich hier um ein überraschend massives Update. Besitzern von GeForce-Grafikkarten oder Notebooks mit entsprechenden GPUs sei der Download des Treibers Nvidia GeForce 576.02 WHQL daher dringend empfohlen.

Quelle: Nvidia