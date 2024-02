Nvidia GeForce: Neuer Grafikkarten-Treiber 551.31 WHQL steht bereit

Nvidia hat einen neuen Treiber der Reihe Game Ready für seine GeForce-Grafikkarten veröffentlicht. Der neue Treiber in der Version 551.31 WHQL steht ab sofort entweder übers Web direkt über den Hersteller bereit oder kann auch über die Software GeForce Experience bezogen werden. Dabei ist die vielleicht wichtigste Funktion, dass man Unterstützung für die GeForce RTX 4080 Super hinzugefügt hat.

Anzeige

Ebenfalls mit dabei sind Optimierungen für die neuen Games “Tekken 8”, “Enshrouded” sowie “Suicide Squad: Kill The Justice League”. All diese Titel unterstützen DLSS Super Resolution für verbessertes Upscaling. Für “Like a Dragon: Infinite Wealth” hält man sogar DLSS 3 mit automatischer Frame-Generierung bereit. Auch die neue Funktion RTX Video HDR ist in diesem Treiber natürlich implementiert. Damit lassen sich in kompatiblen Browsern SDR-Inhalte zu HDR konvertieren.

Der Treiber Nvidia Game Ready 551.31 WHQL enthält auch ein “Auto”-Setting für RTX Video Super Resolution plus Unterstützung für einen Ultra Low Latency Mode für Spiele mit DirectX 12. Ebenfalls sind Fehlerbehebungen Teil des Treibers. Beispielsweise soll ein Bug behoben worden sein, zu flackern in einigen Desktop-Apps geführt hatte, wenn eine GeForce RTX 4060 Ti verwendet worden ist.

Quelle: Nvidia