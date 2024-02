PlayStation Plus: Abos aktuell mit bis zu 40 % Rabatt

Sony hat eine Aktion für all diejenigen gestartet, die Interesse am Abonnement PlayStation Plus haben. So gewährt man bis 11. Februar 2024 satte 40 % Rabatt auf PlayStation Plus Extra. In diesem Abonnement sind mehr Vorteile enthalten als im Essential-Tarif. Zu nennen sind etwa der Zugriff auf einen Spielekatalog als Flatrate mit regelmäßigen Neuzugängen sowie die Ubisoft+ Classics.

Natürlich behält PlayStation Plus Extra auch alle Vorzüge von PlayStation Plus Essential bei. Dazu zählen exklusive Rabatte im PlayStation Store, Online-Multiplayer, monatliche Spiele, Cloud-Speicherplatz für Spielstände und mehr. Durch den aktuellen Rabatt von 40 %, der allerdings nur bei Neukunden greift, kostet PlayStation Plus die Summe, die normalerweise für PlayStation Plus Essential anfällt.

Bestandskunden lässt man zumindest nicht ganz im Regen stehen. Sie erhalten bei einem Upgrade von PlayStation Plus Essential zu PlayStation Plus Extra oder Premium immerhin 33 % Rabatt. Im Premium-Abonnement ist der Zugriff auf weitere Klassiker, exklusive Demos und das Cloud-Gaming enthalten. Welcher Tarif sich lohnt, hängt natürlich stark vom individuellen Spielverhalten ab.

Quelle: PlayStation.com