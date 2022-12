Nvidia GeForce RTX 4070 Ti: Preis von 799 US-Dollar steht im Raum

Nvidia wird im Januar 2023 seine Grafikkarte GeForce RTX 4070 Ti vorstellen. Neu ist dieses Modell aber eigentlich grundsätzlich gar nicht. Denn dabei handelt es sich um die gestrichene GeForce RTX 4080 12 GB. Hier war bereits bekannt, dass diese einem Re-Branding unterzogen wird. So war die ursprüngliche Namensgebung kritikwürdig, da sie eine Nähe zwischen GeForce RTX 4080 16 GB und GeForce RTX 4080 12 GB suggerierte, die praktisch nicht gegeben gewesen ist. Denn neben dem RAM gibt es noch weitere, technische Unterschiede, etwa in der Anzahl der CUDA-Cores, welche die GeForce RTX 4080 12 GB bzw. RTX 4070 Ti deutlich unterlegen machen.

Das wird sich offenbar auch in einer Anpassung des Preises widerspiegeln. Demnach habe Nvidia tatsächlich den anvisierten Verkaufspreis nach unten korrigiert: Soll der Hersteller zunächst 899 US-Dollar anvisiert haben. Mittlerweile habe man sich aber für 799 US-Dollar entschieden. Vielleicht ist das auch eine Reaktion auf den Preis der GeForce RTX 4080 16 GB, der von vielen Spielern, aber auch Rezensenten als zu hoch kritisiert worden ist.

Nvidias GeForce RTX 4070 Ti konkurriert dann direkt mit den AMD Radeon RX 7900 XT und XTX, die in preislich ähnlichen Gefilden wildern und auch die RTX 4080 16 GB angreifen. Zu bedenken ist, dass es sich bei den genannten 799 US-Dollar um den USA-Preis ohne Steuern handeln dürfte. 1:1 in Euro kann man jene Summe also leider nicht übertragen – erst recht nicht bei der aktuellen Inflation.

Alle hier genannten Angaben sind ohnehin mit Vorsicht zu genießen, da es ich dabei aktuell noch um Gerüchte handelt.

