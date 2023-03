Nvidia GeForce RTX 4070 könnte 599 US-Dollar kosten

Nvidia hat bereits seine GeForce RTX 4070 Ti veröffentlicht – ehemals RTX 4080 12 GB. Doch es soll auch noch ein Mittelklasse-Modell namens RTX 4070, also ohne den Ti-Zusatz, in der Mache sein. Mittlerweile gibt es neue Gerüchte zu dieser kommenden Desktop-Grafikkarte. Demnach solle die Preisempfehlung in den USA bei 599 US-Dollar stehen – das wäre identisch zu dem Preis, zu dem anno dazumal auch die GeForce RTX 3070 auf den Markt gekommen ist.

Anzeige

Nachdem Nvidia bei seinen Topmodellen, den GeForce RTX 4090 und RTX 4080, ordentlich hingelangt hat, wäre so ein vergleichsweise schon moderat wirkender Preis sicherlich bei vielen Kunden willkommen. Angeblich sollen Reviewer bereits innerhalb der nächsten Woche ihre Testmuster der GeForce RTX 4070 erhalten. Als Vergleich: Die leistungsstärkere GeForce RTX 470 Ti kostet in den USA offiziell 799 US-Dollar.

Es ist zu erwarten, dass auch die GeForce RTX 4070, wie ihr Vorgängermodell RTX 3070, bei Spielern recht beliebt werden könnte. Denn nicht jeder Gamer ist bereit, über 1.000 Euro für eine GPU zu berappen. Die RTX 4070 soll Gerüchten zufolge 12 GByte GDDR6X-RAM, angebunden über eine 192-bit-Schnittstelle verwenden. Die TDP könnte sich bei 200 Watt einpendeln.

An Bord sein, sollen auch 5.888 CUDA-Cores. Der Basis-Takt soll bei 1.920 MHz stehen, der Boost-Takt bei 2.475 MHz. Man spricht von einer Rechenleistung von 29 TFLOPS. Aktuell steht im Raum, dass die offizielle Vorstellung der Nvidia GeForce RTX 4070 am 13. April 2023 erfolgen könnte.

Quelle: Videocardz