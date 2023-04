Ecovacs Goat G1 Mähroboter erhältlich

Der chinesischer Hersteller Ecovacs hat mit dem Goat G1 den ersten eigenen Mähroboter vorgestellt. Dieser ist ab heute bei Obi und Amazon erhältlich und kostet 1599 Euro.

Ecovacs ist vor allem durch seine Staubsauger- und Wischroboter bekannt. Mit diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass man die erworbene Erfahrung und eingesetzten Technologien adaptiert und jetzt auch im Markt der Rasenroboter mitmischt. Als Marketing-Unterstützung hat man sich keinen geringeren als den Ex-Fußball-Profi Michael Ballack geholt.

Der Ecovacs Goat G1 soll sich vor allem durch seine vielen technischen Innovationen auszeichnen. Das wichtigste Feature ist sicherlich, dass der Rasenroboter ohne Begrenzungsdraht auskommt. Stattdessen orientiert sich der Roboter mit Hilfe von kleinen Navigationssendern, die in den Ecken des Grundstücks aufgestellt werden. Hier setzt der Hersteller auf Carrier-Wave-Kommunikation mit Ultrabreitband-Technologie. Je nach Größe und Form des Gartens sind hier drei oder mehr solcher Sender notwendig. Zur Unterstützung kommt zudem GPS zum Einsatz. Die eigentliche Begrenzung der Mähzone erfolgt dann innerhalb der App. Gleichzeitig soll die intelligente Hindernisvermeidung für ein sichereres und reibungsloseres Mäherlebnis sorgen.

Ein weiterer Vorteil ist die intelligente Routenplanung. Vorbei sind die Zeiten, in denen der Rasenmähroboter zufällig durch den Garten fährt und auf gut Glück den Rasen mäht. Des Weiteren können die eingebauten Kameras des Goat G1 zur Überwachung des Gartens genutzt werden. Ecovacs geht auch auf das Thema Datenschutz ein und verspricht, dass der Schutz von Kundendaten oberste Priorität hat. Dafür arbeitet man nach TÜV-zertifizierten Datenschutzstandards.

Die technischen Daten klingen vielversprechend. Der Li-Ion-Akku besitzt eine Kapazität von 5200 mAh und soll damit bis zu 1600 Quadratmeter schaffen. Die Schnittbreite liegt bei 22 Zentimetern und die Schnitthöhe lässt sich in 13 Stufen zwischen 3 und 6 Zentimetern regeln. Der Goat G1 soll eine maximale Steigung von 45% erklimmen können und kommt damit auch an steileren Hängen gut zurecht. Mit Maßen von 650 x 432 x 420 mm ist der Roboter relativ groß, was sich auch im Gewicht widerspiegelt. Dieses liegt bei 23,4 kg.

Wie bereits erwähnt ist der Ecovacs Goat G1 ab heute online bei Obi und Amazon erhältlich. Ebenso ist er in ausgewählten Obi Märken verfügbar. Der Preis liegt bei 1599 Euro. Weitere Navigationssender kosten 99 Euro pro Stück. Ebenso ist ein Mobilfunkmodul für eine SIM-Karte erhältlich. Damit kann der Roboter auch außerhalb des heimischen WLANs gesteuert werden.

Quelle: Ecovacs