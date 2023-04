Huawei Watch Ultimate: Neue Premium-Smartwatch vorgestellt

Huawei bringt mit der Huawei Watch Ultimate eine neue Smartwatch in zwei Ausführungen auf den Markt. Das Wearable ist ab dem 3. April 2023 in Expedition Black zu einer UVP von 749 € und in Voyage Blue zu einer UVP von 899 € im Online-Store des Unternehmens oder im Huawei Flagship Store in Berlin verfügbar. Vom 3. bis zum 23. April 2023 erhalten Kunden beim Kauf obendrein die Huawei FreeBuds Pro 2 kostenlos dazu.

Die Ausführung in Voyage Blue nutzt eine Keramik-Lünette. Das Armband der Huawei Watch Ultimate in Voyage Blue besteht zudem aus einer Titanlegierung, während das Armband der Expedition-Black-Ausführung aus hydriertem Nitrilkautschuk (HNBR) besteht. So oder so an Bord: ein rundes LTPO-AMOLED-Display mit 1,5 Zoll Diagonale, einer Auflösung von 466 x 466 Pixeln und einer Leuchtkraft von bis zu 1.000 Nits. Saphirglas soll für Widerstandsfähigkeit sorgen. Dazu kommt, dass die Smartwatch bis 10 ATM wasserdicht ist. Somit eignet sich das Gerät auch zum Tauchen.

Für die Huawei Watch Ultimate bzw. ihr Gehäuse setzt man auf eine Legierung auf Zirkoniumbasis. Das Metall soll 4,5-mal so stabil und 2,5-mal so hart wie Edelstahl sein. Zur Bedienung gibt es neben dem Touchscreen drei Knöpfe: die rotierende Drehkrone, die Funktionstaste und die Assistenztaste (links).

Als Akkulaufzeit nennt das Unternehmen bis zu zwei Wochen. Innerhalb von 60 Minuten soll die Uhr komplett aufgeladen sein und zehn Minuten Aufladung reichen für 25 %. Selbstverständlich kann die Smartwatch auch den Schlaf tracken, GPS zur Standorterkennung nutzen, das Wette anzeigen und bei eingehenden Nachrichten und Anrufen benachrichtigen. Pulsmesser, SpO2-Schätzung und viele Fitness-Modi runden die Ausstattung ab. Nach den Normen ISO 22810 und EN133195 ist die Smartwatch für Tauchausrüstung getestet. Sie kann bis zu 24 Stunden lang in 100 Metern Tiefe mit 10 ATM durchhalten. Im Tauchmodus gibt es vier verschiedene Modi, unter anderem Sporttauchen, technisches Tauchen und Freitauchen.

Wer eher an Land unterwegs ist, kann auf den Expeditionsmodus zurückgreifen. Dieser bietet bei Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder Camping Unterstützung. Die Huawei Watch Ultimate erlaubt eine EKG-Analyse, denn sie ist in der EU als Medizinprodukt zugelassen. So kann die Smartwatch auch bei unregelmäßigen Herzfrequenzen benachrichtigen. Zudem ist ein Screening auf das Risiko von Arteriosklerose erstellbar.

Die Huawei Watch Ultimate unterstützt ebenfalls Bluetooth-Anrufe, Schnellantworten und mehr. Mikrofon und Lautsprecher sowie NFC sind integriert.