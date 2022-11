Nvidia GeForce RTX 4070 Ti: Neue Grafikkarte startet wohl am 5. Januar 2023

Es geht weiter mit den Gerüchten um die potenzielle Nvidia GeForce RTX 4070 Ti. Hierbei soll es sich schlichtweg um die neue Bezeichnung der zuvor angekündigten GeForce RTX 4080 12 GB handeln. So erntete der Hersteller harsche Kritik wegen der Namensähnlichkeit zur GeForce RTX 4080 16 GB. Denn auf den ersten Blick sollte man vermuten, dass es nur technische Abweichungen bei der RAM-Ausstattung gäbe. Tatsächlich gehen die Unterschiede aber wesentlich tiefer, denn die GeForce RTX 4080 12 GB bringt z. B. auch weniger Shader mit.

Deswegen strich Nvidia dann auch kurzerhand den Launch der GeForce RTX 4080 12 GB komplett. Kürzlich hatten wir dann Gerüchte aufgegriffen, laut denen diese Grafikkarte jedoch als GeForce RTX 4070 Ti wiederauferstehen soll. Diese Behauptungen verdichten sich. So ist sogar ein Bild der angeblichen Verpackung durchgesickert – siehe das Artikelbild. Ebenfalls steht erstmals ein Erscheinungsdatum im Raum. Das werde der 5. Januar 2023 sein.

Dabei soll der Zeitplan von Nvidia wohl die Vorstellung der GeForce RTX 4070 Ti am 3. Januar 2023 vorsehen. Ab dem 5. Januar 2023, also nur zwei Tage später, wäre die Grafikkarte demnach im Handel zu haben. Die technischen Daten sollen identisch zu denen der ehemals vorgestellten RTX 4080 12 GB geblieben sein. Es gibt also keine neuen Anpassungen.

Somit sollte die GeForce RTX 4070 Ti die AD104 als GPU einsetzen und 7.680 CUDA-Cores sowie 12 GByte GDDR6X-RAM liefern, angebunden über eine 192-bit-Schnittstelle. Als maximaler Stromverbrauch sollten 285 Watt gelten. Ändern werde sich angeblich der Preis: Die GeForce RTX 4080 12 GB wurde von Nvidia für 899 US-Dollar präsentiert. Es heißt, auch als Reaktion auf AMDs neue Radeon-Modelle, Nvidia habe jene Summe aber mittlerweile nach unten angepasst.

Quelle: MegaSizeGPU