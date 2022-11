Epic Games Store: „Alba – A Wildlife Adventure“ & „Shadow Tactics: Blades of the Shogun“ gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder zwei neue, kostenlose Spiele. Sie ersetzen natürlich die bisherigen Titel aus der letzten Woche. Voraussetzung, um die Games in Anspruch zu nehmen, ist weiterhin ein Konto im Epic Games Store. Auch der Account ist natürlich kostenfrei. In dieser Woche sind konkret die beiden Spiele „Shadow Tactics: Blades of the Shogun“ und „Alba – A Wildlife Adventure“ kostenlos.

Wie in den letzten Wochen, so sind es also direkt zwei Spiele, die Interessierte sich digital abholen können. „Alba – A Wildlife Adventure“ ist dabei ein Erkundungsspiel, in dem man in die Rolle eines kleinen Mädchens schlüpft, das auf einer idyllischen Insel die heimische Tierwelt retten möchte. Dieser Titel verläuft eher entspannt und stellt Erkundung und kleinere Rätsel in den Vordergrund.

In „Shadow Tactics: Blades of the Shogun“ geht es dann deutlich martialischer zu. In diesem Echtzeit-Strategie-Spiel liegt der Fokus auf Taktik und Schleichen. Als Setting haben sich die Entwickler die Edo-Ära in Japan ausgewählt. Der Spieler steht in der Rolle von fünf Charakteren im Dienst des neuen Shoguns, um mit Attentaten, Sabotageaktionen und Spionage dessen Widersacher auszuschalten.

Wir wünschen viel Spaß mit den beiden neuen Gratis-Spielen im Epic Games Store. Wer an den beiden Titeln keinen Gefallen findet, sollte nächste Woche am Donnerstagabend erneut hereinschauen. Dann gibt es nämlich wieder die Ablösung.

Quelle: Epic Games Store