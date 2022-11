Die besten Gaming-PCs bis 500 Euro (2022)

Neue Spiele werden immer realistischer und die Grafik immer besser. Dies fordert aber auch den PCs einiges ab und oft schafft es der alte PC nicht mehr das Spiel in guter Qualität wiederzugeben.

Die Lösung ist oft ein neuer Gaming-PC, aber worauf muss man achten?

Zunächst solltest du überlegen, welche Spiele du spielen willst. Neuere Spiele stellen oft höhere Anforderungen an den PC als ältere Spiele. Es ist auch wichtig zu bedenken, wie anspruchsvoll die Grafikeinstellungen des Spiels sind. Wenn man z. B. das neueste Spiel mit allen Einstellungen auf der höchsten Stufe spielen will, braucht man einen leistungsstärkeren PC als ein älteres Spiel mit niedrigeren Einstellungen.

Du solltest dir ebenfalls über das Gerät, auf dem du spielen willst, im Klaren sein. Bevorzugst du einen großen Bildschirm in 4K-Auflösung oder reicht dir ein Full-HD-Monitor aus? Wenn du in 4K spielst, brauchst du einen leistungsfähigeren PC als für Full HD.

Fazit

Die restlichen Komponenten in deinem Gaming PC bis 500 Euro kannst du an das übrige Budget anpassen. Aber egal, welche du wählst, mit unseren Tipps sollte dein neuer PC in der Lage sein, alle PC-Spiele flüssig darzustellen. Willst du in die einzigartige Welt eines MMORPGs (Massively Multiplayer Online Role-Playing Games), mit Tausenden von anderen Spielern aus der ganzen Welt eintauchen und eine riesige offene Welt erforschen, furchterregende Monster bekämpfen oder mit anderen Spielern in Kontakt treten? Oder lieber in den Bann eines online shooter games mit seiner rasanten Action und Wettkampfcharakter gezogen werden oder einfach nur den Spaß am Spiel genießen? Was auch immer der Grund sein mag, diese Spiele können dich stundenlang fesseln.

Prozessor

Der Prozessor ist das „Gehirn“ des Computers und für die Ausführung der Anweisungen von Softwareprogrammen zuständig. Die Geschwindigkeit des Prozessors wird in Gigahertz (GHz) gemessen, und der am häufigsten in Desktop-PCs verwendete Typ ist der x86-Prozessor.

Es gibt zwei große Hersteller von x86-Prozessoren, Intel und AMD. Beide Unternehmen bieten eine Reihe von Prozessoren für unterschiedliche Budgets und Bedürfnisse an.

Bei der Auswahl eines Prozessors ist es wichtig, die Art der Software zu berücksichtigen, die du einsetzen möchtest. Wenn du nur vorhast, den PC für das Gaming und das tägliche Surfen im Internet zu verwenden, dann reicht ein Mittelklasse-Prozessor aus. Wenn du aber vorhaben solltest, auch viel Videobearbeitung oder 3D-Rendering zu betreiben, brauchst du einen leistungsstarken Prozessor.

Bei der Wahl des Prozessors kannst du also die High-End Modelle ignorieren, und lieber einen günstigeren aus der Mittelklasse wählen.

RAM

Der Arbeitsspeicher ist eine der wichtigsten Komponenten in einem PC. Er ist für die Speicherung von Daten und Anweisungen zuständig, auf die der Prozessor schnell zugreifen muss. RAM ist schnell, weil es aus speziellen Speicherchips besteht, auf die sehr schnell zugegriffen werden kann. Die Geschwindigkeit des RAM wird in Nanosekunden (ns) gemessen.

Der Prozessor kann auf Daten im RAM viel schneller zugreifen als auf Daten in anderen Speicherarten, wie z. B. einer Festplatte oder einem Solid-State-Laufwerk. Deshalb wird RAM manchmal auch als „Speicher“ oder „Primärspeicher“ bezeichnet.

Für neue Spiele kommst du mit 16 GB RAM in deinem Gaming PC aus. Meistens kannst du auch mit 8 GB die Spiele flüssig spielen, aber dies ist bei einigen Titeln schon die Minimalvoraussetzung.

Grafikkarte

Grafikkarten sind einer der wichtigsten Bestandteile eines PCs. Sie sind für die Darstellung von Bildern und Videos auf Ihrem Computerbildschirm verantwortlich. Eine gute Grafikkarte kann einen großen Unterschied in deinem Spielerlebnis und deiner allgemeinen Computererfahrung ausmachen.

Es gibt zwei Haupttypen von Grafikkarten: diskrete und integrierte. Diskrete Grafikkarten sind spezielle Geräte, die von der Haupt-CPU getrennt sind und über einen PCI-Express-Steckplatz (PCIe) mit dem Motherboard verbunden. Integrierte Grafikkarten sind in die CPU integriert und teilen sich die Systemressourcen mit der CPU.

Diskrete Grafikkarten sind in der Regel leistungsstärker als integrierte Grafikkarten. Sie können eine bessere Leistung für Spiele und andere grafikintensive Aufgaben bieten. Diskrete Grafikkarten haben auch einen eigenen Videospeicher, der zur Verbesserung der Videoqualität beitragen kann.

Für deinen Gaming-PC bis 500 Euro, musst du auf eine ordentliche Grafikkarte achten, denn bei einer veralteten Karte, bringt es auch nichts, wenn die anderen Komponenten neuer sind.

Nvidia und Radeon sind zwei der führenden Hersteller von Grafikkarten für Personal Computer. Beide Unternehmen bieten eine Vielzahl von Modellen für unterschiedliche Bedürfnisse und Budgets an. Die GeForce-Kartenreihe von Nvidia ist das High-End-Angebot, während das Unternehmen unter der Marke GTX auch eine Reihe von preisgünstigeren Karten anbietet. Radeon‘s Top-Karten gehören zur R9-Serie, während die R7-Serie die preisgünstigere Option darstellt.

Eine Grafikkarte im oberen Mittelfeld wird innerhalb des Budgets bleiben und trotzdem das flüssige Spielen von neueren Titeln gewährleisten.

Festplatte

Es gibt zwei verschiedene Arten von Speichergeräten, die du für deinen Computer verwenden kannst: ein Festplattenlaufwerk (HDD) oder ein Solid State Drive (SSD). Beide haben ihre eigenen Vor- und Nachteile, daher ist es wichtig zu wissen, welches das richtige für dich ist.

Ein HDD ist die traditionelle Art von Speichergerät, das den meisten Menschen bekannt ist. Sie verwendet rotierende Festplatten zum Speichern von Daten, was bedeutet, dass sie langsamer sein kann als eine SSD. Allerdings sind HDDs in der Regel billiger und haben mehr Speicherkapazität als SSDs.

Eine SSD ist eine neuere Art von Speichergerät, das Flash-Speicher zum Speichern von Daten verwendet. Flash-Speicher ist schneller als herkömmliche Spinnplatten, was bedeutet, dass eine SSD deinem Computer einen erheblichen Geschwindigkeitsschub geben kann. Allerdings sind SSDs teurer und haben weniger Speicherkapazität als HDDs.

Mainboard

Ein gutes Mainboard kann den entscheidenden Unterschied in deinem Spiel ausmachen und dir helfen, die Konkurrenz zu dominieren. Egal, ob du ein High-End-Mainboard für Online-Spiele oder ein zuverlässiges Mainboard für den täglichen Gebrauch suchst. Die Auswahl an Mainboards von Top-Marken wie ASUS, MSI und Gigabyte ist groß, sodass das perfekte Mainboard für deine Bedürfnisse dabei ist.

Bei der Wahl ist es wichtig auf das Zusammenspiel mit den anderen gewählten Komponenten zu achten. Das Mainboard verbindet den Prozessor, den RAM und die Grafikkarte und für ein optimales Spielerlebnis ist diese Verbindung entscheidend.

Die Hardware

Ein neuer Gaming-PC muss nicht unbedingt teuer sein, du kannst einen Gaming-PC bis 500 Euro finden, der deinen Anforderungen gerecht wird und mit dem du auch neuere Spiele flüssig spielen kannst. Wir erklären dir die wichtigsten Hardwarekomponenten und die aktuellen Trends, damit du die verschiedenen Angebote lesen und eine bessere Entscheidung treffen kannst.