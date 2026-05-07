Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 und Snapdragon 6 Gen 5 vorgestellt

Qualcomm stockt um zwei neue Chips für mobile Endgeräte auf. Beide ordnen sich in die Einstiegs- bzw. untere Mittelklasse ein. Es handelt sich um die SoCs Snapdragon 4 Gen 5 und Snapdragon 6 Gen 5. Die ersten Smartphones und Tablets mit den. beiden Prozessoren sollen in der zweiten Jahreshälfte 2026 auf den Markt kommen. Laut Qualcomm stehen bereits Partner wie Honor, Oppo oder auch Xiaomis Marke Redmi fest.

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Wenig überraschend erhöhen die beiden Chips sowohl Leistung als auch Effizienz, wenn man mit den direkten Vorgängern vergleicht. Dabei sind die Performance-Sprünge beim Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 deutlich größer, weil der Vorgänger ein recht schwaches Modell gewesen ist. Beispielsweise soll dieser Chip nun 77 % mehr GPU-Leistung bieten, Apps um bis zu 43 % schneller launchen und trotz des Leistungsplus die Effizienz um 10 % erhöhen. Zudem sind mit dem SoC in Games nun 90 fps möglich.

Der Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 setzt auf zwei Performance-Kerne mit 2,6 GHz Takt sowie vier Effizienz-Kerne mit 2 GHz Takt. Er verbessert auch die 5G-Kompatibilität und unterstützt für die kabellose Audioübertragung via Bluetooth aptX Adaptive mit 96 kHz. Ein Nachteil: Er bietet nur den veralteten WLAN-Standard Wi-Fi 5.

Der Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 legt mit dem aktuellen Wi-Fi 7 nach und bietet zudem vier Performance-Kerne mit 2,6 GHz Takt plus zwei Effizienz-Kerne mit 2 GHz. Er unterstützt vielfältigere Kamera-Optionen und bietet 21 % mehr GPU-Leistung als der direkte Vorgänger Apps soll er bis zu 20 % schneller starten, während sich die Akkulaufzeit um 8 % verlängern kann.

Zudem soll der Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 in Spielen mit der Qualcomm Adaptive Performance Engine 4.0, Game Super Resolution sowie Frames Per Second 3.0 punkten. Das sind unter anderem Technologien für verbessertes Upscaling. Der Chip ist zudem erstmals in dieser Kategorie für XPAN bereit. Auch hier darf aptX Adaptive nicht fehlen, während Bluetooth 6.0 Verwendung findet.

Quelle: Qualcomm