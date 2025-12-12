Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen und Snapdragon 4 Gen 4: Zwei neue Smartphone-Chips

Qualcomm hat zwei neue Chips für mobile Endgeräte vorgestellt. Diese sind für Einstiegs- und Mittelklasse-Smartphones und Tablets gedacht. Konkret handelt es sich um die beiden SoCs Snapdragon 6s 4G Gen 2 und Snapdragon 4 Gen 4. Dabei sollte man sich nicht täuschen lassen, denn zwar bringt das zuletzt genannte Modell weniger Leistung mit, ist dem „großen Bruder“ aber in Sachen Features wieder teilweise voraus.

Der brandneue Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 verwendet Kryo-Kerne, welche mit bis zu 2,9 GHz Takt arbeiten. Die integrierte Adreno-GPU soll 20 % mehr Leistung bringen, wobei das aber wenig aussagt, da der Hersteller nicht aufschlüsselt, womit man denn vergleicht. In Kombination mit dem SoC können Bildschirme mit bis zu 120 Hz bei einer Auflösung von FHD+ Verwendung finden. Auch kommt der Chip mit Kameras mit bis zu 108 Megapixeln klar und kann parallel mehrere Kamerasensoren für Fotos und Videos ansteuern.

Der Snapdragon 4 Gen 4 ist zwar leistungsschwächer als der Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2, beherrscht dafür aber 4G. Zudem verfügt er über die überlegen Schnellladetechnik in Form von Quick Charge 4+ statt nur Version 3. Auch kommt der Snapdragon 4 Gen 4 mit LPDDR5-RAM klar, während der große Bruder sich auf LPDDR4X beschränken muss. Ansonsten gibt es viele Gemeinsamkeiten, denn auch der 4er-Chip ist zu FHD+-Displays mit 120 Hz und Kamerasensoren mit 108 Megapixeln kompatibel.

Der Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 taktet seine Kryo-Kerne jedoch nur mit 2,3 GHz. Beide SoCs setzen zudem auf das veraltete Wi-Fi 5. Noch sind keine mobilen Endgeräte mit den beiden Chips bestätigt, das überlässt Qualcomm dann direkt seinen Partnern. Vermutlich werden wir da Anfang 2026 bereits mehr hören.

