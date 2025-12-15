AMD will Chips bei Samsung fertigen lassen – für die PlayStation 6?

AMD will laut südkoreanischen Medienberichten bald Chips bei Samsung Foundry herstellen lassen. Dabei soll es sich aber nicht um einen Wechsel von TSMC handeln, sondern vielmehr um eine Ergänzung. Gehen könnte es demnach auch nicht um Chips für Grafikkarten der Reihe Radeon oder neue Ryzen-Prozessoren, sondern möglicherweise vielmehr den Semi-Custom-Chip der kommenden Sony PlayStation 6 oder womöglich auch Xbox Next.

Die Strategie AMDs erklärt sich so: TSMC hat im Grunde keine zusätzlichen Kapazitäten mehr, die man AMD anbieten könnte. Der Auftragsfertiger ist vielmehr komplett ausgebucht. Deswegen könnte AMD eben sein Glück bei Samsung versuchen. Dort würde man dann auch nicht High-End-Chips herstellen lassen, sondern eben ein SoC, das vor allem einen Kompromiss aus Preis und Leistung bewältigen muss. Das wäre eben mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Chip für die Sony PlayStation 6 oder Xbox Next.

Dass AMD den Chip für die kommende PlayStation 6 an Sony liefern wird, ist bereits offiziell bestätigt. Der Launch der Konsole wird nach aktuellem Stand der Dinge wohl Ende 2027 anstehen. Allerdings bleibt abzuwarten, ob Samsung Foundry dann wirklich den Zuschlag für die Fertigung erhält. Denn der Auftragsfertiger müsste Millionen von Chips in garantierter Qualität fertigen, damit sie für den Launch der heiß erwarteten Konsole zur Verfügung stehen – kein Kinderspiel.

Derzeit ist das ganze aber nur ein Gerücht. Möglich ist auch, dass AMD doch irgendwie Druck auf seinen Partner TSMC ausüben möchte, um einen Deal zu forcieren. Letztere haben auch schon die Chips der PlayStation 5 im Auftrag von AMD hergestellt.

