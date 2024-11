Google will angeblich Chrome OS in Android aufgehen lassen

Google bietet Partnern für mobile Endgeräte Android als Betriebssystem an. Dieses werkelt also auf Smartphones und Tablets. Auch Android TV für Smart-TVs und Streaming-Player basiert auf Android. Dann wäre da aber auch noch Chrome OS, welches für Notebooks und Desktop-PCs zum Einsatz kommen kann. Nun heißt es, Google wolle Chrome OS gänzlich in Android aufgehen lassen.

Warum der Sinneswandel? Google will seine Entwicklungsressourcen effizienter nutzen und besser mit Apples iPadOS konkurrieren können. Denn Android ist zwar im Smartphone-Markt beliebt, Chrome OS hat seine Nische im Notebook-Bereich gefunden, doch im Tablet-Segment gibt es Ausbaupotenzial. Vor allem im Premium-Bereich können sich Android-Tablets aus Sicht vieler Kunden nicht mit iPads messen. Das nimmt auch Google wahr

Unklar ist, was mit den Marken Chrome OS und Chromebook passieren soll, sollte Chrome OS am Ende eben in Android aufgehen. Allerdings könnte es ohnehin noch einige Jahre dauern, bis Google so weit ist, endgültig die Umstellung zu vollziehen. Eine Chance für Google könnte darin liegen, dass Apple sich in Bezug auf Produktivität mehr auf macOS fokussiert und iPadOS da immer noch zweite Wahl ist. Würden Chrome OS und Android da zusammenwachsen und alles aus einer Hand bieten, könnte das Vorteile haben.

Quelle: Android Authority