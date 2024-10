Android 15 erreicht ab sofort die Google Pixel

Google verteilt ab sofort das Update auf Android 15 für seine Pixel-Geräte. Damit sind sowohl Smartphones als auch Tablets gemeint. Schon im letzten Monat hatte Google den Open-Source-Quellcode veröffentlicht. Als Erstes kommen also nun Googles eigene Geräte wie die Pixel 9 in den Genuss der Aktualisierung. In den nächsten Wochen und Monaten werden dann weitere Hersteller nachziehen. Diese benötigen stets etwas länger, da sie auch ihre eigenen Oberflächen wie One UI (Samsung), HyperOS (Xiaomi) und Co. anpassen müssen.

Android 15 wird damit später ausgerollt, als dies traditionell in den Vorjahren mit Vorgängerversionen der Fall gewesen ist. Üblicherweise sind neue Pixel-Smartphones nämlich stets mit der neuesten Android-Variante auf den Markt gekommen. In diesem Jahr ist das aber bei den Pixel 9 nicht der Fall gewesen. Google verstärkt dabei unter anderem in Android 15 die Sicherheitsfunktionen. Obendrein erleichtert man es an Tablets und Foldables die Taskbar anzupassen und das Layout des Homescreens generell zu personalisieren.

Google führt in Android 15 zudem für die Kamera-Apps von Drittanbietern neue Optionen ein. Diese können etwa das Blitzlicht filigraner steuern. Ebenfalls können Messaging-Apps von Mobilfunkanbietern nun Satelliten-Nachrichten einbeziehen.

Quelle: Google Blog