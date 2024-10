Apple iPad mini (2024) mit dem A17 Pro als SoC vorgestellt

Apple hat ohne große Vorankündigungen ein neues iPad mini vorgestellt. Die neue Generation kostet in der Wi-Fi-Version 599 Euro. 769 Euro fallen für die Variante mit LTE an. Interessierte können das Tablet ab sofort in den Farben Blau, Violett, Polarstern und Space Grau vorbestellen. Die Auslieferung beginnt ab dem 23. Oktober 2024. Als SoC dient jetzt der A17 Pro, welcher auch in den iPhone 15 Pro und Pro Max aus dem Jahr 2024 werkelt. Das Vorgängermodell ist noch mit dem A15 unterwegs gewesen.

Das iPad mini nutzt ein LC-Display mit 8,3 Zoll Diagonale und einer Auflösung von 2.266 x 1.488 Pixeln bei 60 Hz Bildwiederholrate. Apple verweist zudem nicht nur auf die schnellere CPU und GPU, sondern auch die integrierte Neural Engine, die zweimal schneller ist als beim iPad mini der vorherigen Generation. Die Unterstützung für den Apple Pencil Pro ist ebenfalls gegeben. Als Betriebssystem dient ab Werk iPadOS 18. Das neue iPad Mini bringt als Standard 128 GByte mit, ist gegen Aufpreis aber auch mit 256 bzw. 512 GByte zu haben. Die rückseitige Hauptkamera arbeitet mit 12 Megapixeln. Auch die Frontkamera operiert mit dieser Auflösung.

Das neue iPad mini unterstützt Wi-Fi 6E und beim Cellular-Modell auch 4G / 5G. Die Aufladung erfolgt im Übrigen via USB-C mit bis zu 10 Gbit/s für Datenverbindungen. In den USA bewirbt Apple das Tablet auch mit seiner KI-Suite Apple Intelligence, das spielt aber für Deutschland aktuell noch keine Rolle. Weitere Einzelheiten lassen sich bereits der offiziellen Produktseite entnehmen, über welche das Tablet auch vorbestellt werden kann.

Quelle: Apple