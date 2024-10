Steam Next Fest läuft: Tausende Gratis-Demos stehen bereit

Valve hat das Steam Next Fest gestartet. In dessen Rahmen gibt es auf der Spieleplattform nach Angaben des Anbieters tausende von kostenlosen Demos. Diese digitale Aktion läuft bis inklusive 21. Oktober 2024. Interessierte können nicht nur gratis in kommende Spiele herein schnuppern, sondern sich auch Entwickler-Livestreams ansehen und mit den jeweiligen Teams auch über Chats interagieren.

Das Steam Next Fest dreht sich allerdings in erster Linie um Indie-Titel. Somit nehmen kommende Triple-A-Games nicht teil, welche die Aufmerksamkeit von den kleinen Entwicklerteams abziehen würden. Es gibt da für geneigte Gamer natürlich auch zahlreiche Filteroptionen, um sich im Dickicht der Aktion zurechtzufinden. Beispielsweise lässt sich nach Genres oder besonders beliebten Spielen sortieren.

Am Ende ist das Steam Next Fest also eine gute Gelegenheit, um auch einmal kleinere Entwicklerteams zu unterstützen bzw. sich einen Eindruck von ihrer Arbeit zu verschaffen. Hereinschauen lässt sich unter diesem Link im Web oder auch direkt über die Steam-App.

Quelle: Steam