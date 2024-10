Bericht: Komplette GeForce RTX 50 Serie im ersten Quartal 2025

Bisher war lediglich durchgesickert, dass Nvidia die neuen GeForce RTX 5090 und 5080 High-End-Grafikkarten Anfang 2025 zur CES in Las Vegas vorstellen will. Doch jetzt gibt es erstmals Termine für weitere Modelle auf Basis der “Blackwell” Grafikarchitektur. Demnach werden GeForce RTX 5070 und sogar 5070 Ti im Februar kommen, gefolgt von GeForce RTX 5060 und 5060 Ti im März.

Damit würde praktisch die komplette Blackwell-Serie von GeForce RTX 50 Gaming-Grafikkarten innerhalb eines Quartals auf den Markt gebraucht – im quasi monatlichen Rhythmus. Das berichtet ein chinesisches IT-Magazin, das sich auf Quellen bei Nvidia-Partnern unter den Grafikkartenherstellern beruft.

Zudem heißt es, dass Nvidia bislang keine Pläne für eventuelle SUPER-Versionen dieser Grafikkartengeneration hat. In der Vergangenheit sind Modelle wie die GeForce RTX 4070 Super und 4070 Ti Super aber erst etliche Monate und teilweise sogar rund ein Jahr später nach GeForce RTX 4070 und 4070 Ti erschienen, sodass entsprechende Pläne für GeForce RTX 50 SUPER Desktop-Grafikkarten zum jetzigen Zeitpunkt ohnehin noch sehr früh wären.

Es ist davon auszugehen, dass Nvidia-Gründer und -Chef Jensen Huang die GeForce RTX 5080 und 5090 am Vortag der CES ankündigen wird, wenn er am 6. Januar um 18:30 Uhr Ortszeit (Las Vegas) seine Keynote-Rede halten wird. Das läuft auf 3:30 Uhr in der Nacht vom 6. auf den 7.1. 2025 in Deutschland hinaus.

Vor wenigen Wochen waren bereits die Spezifikationen von GeForce RTX 5080 und 5090 durchgesickert. Demnach wird das 5090-Flaggschiff wohl mehr als doppelt so leistungsfähig wie die 5080.

Quelle: ithome.com (China)