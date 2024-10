HarmonyOS Next: Betriebssystem von Huawei erhält einen Launchtermin

Huawei wird sein neues Betriebssystem HarmonyOS Next am 22. Oktober 2024 in der Release-Version vorstellen. Bislang kann die Plattform nur im Rahmen einer Beta getestet werden. Die Software bringt dabei immense Veränderungen mit sich. Basierte das bisherige HarmonyOS von Huawei noch auf dem Android Open Source Project (AOSP), so nutzt man jetzt einen selbst entwickelten Mikrokernel.

Genau deswegen hat es bis zum Launch von HarmonyOS Next allerdings auch eine ganze Weile gedauert. Denn es entfällt die Unterstützung für Android-Code und entsprechende Apps. Inzwischen ist man aber so weit, dass man zum Launch über 10.000 Apps und Dienste mit Partnern anbieten kann. Hinter HarmonyOS Next steckt der Open-Source-Kern OpenHarmony.

HarmonyOS Next unterstützt Apps über den Ark Compiler und natürlich die Huawei Mobile Services. Der Hersteller verspricht sich von dem Wechsel noch mehr Unabhängigkeit. Obendrein soll HarmonyOS Next nicht nur auf mobilen Endgeräten, sondern auch auf Produkten für das Smart Home werkeln. Obendrein soll die Plattform für nahtlosere Cloud-Vernetzungen sorgen. Zunächst wird das Betriebssystem aber wohl nur in China eine Rolle spielen.

Die ersten mobilen Endgeräte mit HarmonyOS Next werden die Nova 13 sein. Diese Smartphone-Reihe will Huawei ebenfalls am 22. Oktober 2024 vorstellen.

Quelle: Huawei (Weibo)