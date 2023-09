Windows 11 erhält mit “Dynamic Lighting” eine Steuerung für RGB-Beleuchtungen

Microsoft hat unter Windows 11 eine neue Funktion aktiviert, die Fans von RGB-Beleuchtungen gefallen könnte. Mit “Dynamic Lighting” lassen sich nämlich kompatible Accessoires mit RGB-Beleuchtung steuern. Das heißt, es entfällt die Notwendigkeit, eine Drittanbieter-App zu nutzen. Die systemweite Funktion kann zudem für Geräte unterschiedlicher Hersteller genutzt werden. Damit lassen sich auch die Beleuchtungen synchronisieren, selbst wenn die jeweilige Hardware von unterschiedlichen Firmen stammt.

Beispielseinsweise ist es so auch möglich, die Beleuchtungen auf die Windows-Akzentfarbe abzustimmen. Auch Effekte lassen sich so eben synchronisieren. Je nachdem, welche Produkte Verwendung finden, kann es aber sein, dass die Funktionalität von Dynamic Lighting hinter den Drittanbieter-Apps etwas zurückstehen muss. Auch funktioniert die Steuerung nur mit kompatiblen Geräten. Hier muss der Besitzer also im Einzelfall schauen, ob bereits erworbene Produkte über Dynamic Lighting gesteuert werden können.

Laut Microsoft habe man für Dynamic Lighting mit Partnern wie Acer, Adata/XPG, Asus ROG, HP, HyperX, Lenovo, Logitech G, MSI, NZXT, Razer, SignalRGB, SteelSeries und Twinkly direkt zusammengearbeitet. Viele Produkte der genannten Hersteller sollen also bereits ermöglichen, dass die RGB-Beleuchtung über Dynamic Lighting verwaltet wird. Und auch neue Geräte der Firmen seien bereits auf dem Weg.

Quelle: Windows Blog