LG UltraGear 27GX790A: OLED-Monitor mit 480 Hz für Gamer

LG hat mit dem UltraGear 27GX790A einen neuen Gaming-Monitor der gehobenen Klasse vorgestellt. Denn dieses Modell nutzt nicht nur ein OLED-Panel mit einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln, sondern kommt auf eine beeindruckende Bildwiederholrate von 480 Hz. Dabei beträgt die Diagonale 27 Zoll. Als Reaktionszeit sind pfeilschnelle 0,03 ms angegeben.

LG wirbt auch mit dem nahezu randlosen Design des Gaming-Monitors UltraGear 27GX790A sowie der Zertifizierung für VESA DisplayHDR True Black 400 und die höchste Einstufung nach VESA ClearMR. Das bedeutet, der Monitor ist sowohl für die HDR-Darstellung als auch eine sehr hohe Bewegungsschärfe gerüstet. Dabei besteht auch Kompatibilität zu Nvidia G-Sync und AMD FreeSync Premium Pro, zwei VRR-Techniken, die gegen Screen-Tearing und Stottern helfen.

Eine Beschichtung soll Spiegelungen und Reflexionen minimieren. Natürlich dürfen bei so einem Gaming-Monitor auch moderne Schnittstellen wie DisplayPort 2.1 und HDMI 2.1 nicht fehlen. Dazu kommt beim LG UltraGear 27GX790A ein ergonomischer Ständer zum Einsatz, der sich zwischen -30 und 30° schwenken lässt. Auch die Höhenverstellbarkeit und die Nutzung im Pivot-Modus stellt LG in Aussicht. Dazu kommt ein Kopfhöreranschluss direkt am Monitor für Gaming-Headsets. Dabei kann man mit DTS Headphone:X aufwarten.

In den USA kostet der brandneue LG UltraGear GX7 (27GX790A) rund 1.000 US-Dollar. Zu Preis und Marktstart in Deutschland dürften bald ebenfalls Informationen folgen.

Spezifikationen

LG UltraGear OLED Gaming Monitor GX7 (27GX790A) Display Type WOLED (Anti-Glare & Low Reflection (AGLR)) Screen Size 27-inch Design 4-side Virtually Borderless Design Resolution 2.560 x 1.440 Color Gamut DCI-P3 98,5 % Refresh Rate (Max.) 480Hz Response Time 0,03ms G T G HDR VESA DisplayHDR True Black 400 Highest VESA ClearMR tier Adaptive Sync NVIDIA G-SYNC Compatible AMD Free-Sync Premium Pro Connectivity HDMI 2.1 x2 DisplayPort 2.1 x1 USB3.0 1up 2down 4-pole headphone out (DTS Headphone:X) Stand Tilt (-5° to + 15°) Swivel (-30° to + 30°) Pivot Height (110 mm) Wall Mountable (100 mm x 100 mm)

Quelle: LG