Epic Games Store: „Hogwarts Legacy“ ist aktuell gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort ein neues Spiel gratis. In diesem Fall handelt es sich um das Triple-A-Game „Hogwarts Legacy“. Das Spiel ist ursprünglich 2023 auf den Markt gekommen und entwickelte sich schnell zu einem Kassenschlager. Epic Games verschenkt den Titel aus der Wizarding World, dem Universum, zu dem auch die Marke „Harry Potter“ gehört, in Kooperation mit Warner Bros.

In Anspruch nehmen kann man das Spiel bis inklusive 18. Dezember 2025 um 17 Uhr. Spannenderweise hatte Epic Games das neue Gratis-Spiel dieses Mal nicht pünktlich um 17 Uhr enthüllt, sondern es als Überraschungsspiel zu Beginn der The Game Awards preisgegeben. Grundsätzlich steht „Hogwarts Legacy“ für einen Open-World-Titel, in dem der Spieler in die Rolle eines neuen Zauberschülers an der legendären Hogwarts-Schule schlüpft.

Dabei erlernt man neue Zaubersprüche, findet neue Ausrüstung und erkundet die riesige Spielwelt in und um Hogwarts. Das Spiel „Hogwarts Legacy“ lässt sich im Epic Games Store inzwischen kostenlos der eigenen Bibliothek hinzufügen und kann dann dauerhaft genutzt werden. Voraussetzung ist nur ein, ebenfalls kostenloses, Konto bei der Plattform.

Quelle: Epic Games Store