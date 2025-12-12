Auch Nintendo kämpft mit steigenden Speicherpreisen

Nintendo steht vor einer markanten Kostenverschärfung, die tief in das Hardwaregeschäft eingreift. Die Preise für Speicherkomponenten sind zuletzt deutlich gestiegen: Die LPDDR5X-Module für 12 GByte, die in der Switch 2 verbaut werden, verteuern sich um rund 41 Prozent, während 256 GByte NAND-Flash um etwa 8 Prozent teurer werden. Diese Entwicklung erhöht die Stückkosten der Spielkonsolen und fällt zeitlich mit einem Rückgang des Aktienkurses auf den niedrigsten Stand seit Mai zusammen.

Die höheren Materialkosten treffen Nintendo ausgerechnet in einer Phase, in der die seit Anfang Juni erhältliche Switch 2 ihre langfristige wirtschaftliche Tragfähigkeit unter Beweis stellen muss. Das Unternehmen ist gezwungen, weiter in ein Ökosystem zu investieren, dessen Unterhalt zunehmend ressourcenintensiv wird. Besonders der steigende DRAM-Anteil an den Gesamtkosten verschärft die interne Speicherplanung und führt zu stärkerer Abhängigkeit von externer Speichermedien – ebenfalls zu erhöhten Preisen. Für Spielerinnen und Spieler bedeutet das steigende Gesamtkosten, insbesondere für große Third-Party-Titel oder zusätzliche Speichererweiterungen.

Da die Gewinnmargen der Switch 2 bereits zum Marktstart überschaubar waren, reduzieren die sprunghaft gestiegenen DRAM- und NAND-Kosten den finanziellen Spielraum erheblich. Marketingbudgets, Promotionskampagnen und mögliche Bundles geraten unter Druck. Ein Preisanstieg der Konsole wird damit wahrscheinlicher, da Nintendo die Mehrkosten nicht vollständig intern auffangen kann.

Vor dem Unternehmen liegt nun eine Reihe anspruchsvoller Entscheidungen. Nintendo könnte versuchen, die Endverbraucherpreise stabil zu halten und dabei erheblich geringere Margen in Kauf zu nehmen. Alternativ wären Nachverhandlungen mit Zulieferern oder Anpassungen der Stückliste möglich, um günstigere Komponenten zu integrieren. Auch ein strategisch motiviertes Abfedern der Kosten – ein historisch bekanntes Mittel großer Konsolenhersteller zur Sicherung von Marktanteilen – steht im Raum. Die dritte Option wäre, Preiserhöhungen direkt an Konsumenten weiterzugeben oder den Lieferumfang des Geräts zu reduzieren.

Die Herausforderung besteht darin, das frühe Momentum der Konsole trotz verschärfter Kostensituation zu halten. Bis November 2025 verkaufte Nintendo rund 10,36 Millionen Einheiten der Switch 2 und hat deshalb die Verkaufsprognose für die Switch 2 deutlich angehoben. Das japanische Unternehmen strebt bis zum Ende des Geschäftsjahres am 31. März 2026 nun insgesamt etwa 19 Millionen verkaufte Geräte an. Wie sich die steigenden Speicherpreise auf dieses Ziel auswirken, dürfte in den kommenden Monaten zu einem zentralen Thema für Investoren und die gesamte Branche werden.

Quelle: Bloomberg