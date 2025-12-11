Xiaomi plant Konkurrenz für die Apple AirTags

Xiaomi will eine Alternative zum Apple AirTag auf den Markt bringen. Da ist man natürlich nicht der erste Hersteller der diese Idee hat. So gibt es bereits den Motorola Moto Tag oder den Samsung Galaxy SmartTag als Optionen. Das nächste Pendant soll den schlichten Namen Xiaomi Tag tragen und vor allem preislich Druck auf die Konkurrenz aufbauen. Denn es heißt, Xiaomi wolle alle anderen Hersteller unterbieten.

Demnach werde der Preis des Xiaomi Tags nach aktueller Planung unter 22 Euro liegen. Enthüllen will der Hersteller den Xiaomi Tag offenbar am 26. Dezember 2025, also am selben Tag, an dem auch das Xiaomi 17 Ultra in China das Licht der Welt erblicken soll. Wie der Apple AirTag, so soll auch der Xiaomi Tag auf die Technologie Ultra-Wideband (UWB) setzen. Diese ermöglicht eine sehr genaue Ortung auf kurze Distanzen. Einbinden möchte Xiaomi seinen Tracker offenbar in Googles Find-My-Netzwerk.

Technisch wird der Xiaomi Tag voraussichtlich gegenüber der Konkurrenz keine Besonderheiten bieten. Vor allem der Preis soll den Tracker eben attraktiv machen. Direkte Konkurrenten, die ebenfalls Googles Netzwerk nutzen, wären beispielsweise Chipolo, Pebblebee und Motorola.

Der Sinn solcher Tracker ist es, verlorene oder verlegte Objekte leichter auffindbar zu machen. Durch die Einbindung in das umfassende Find-My-Netzwerk von Google lassen sich die Tags dann über kompatible Android-Geräte orten, da findet also sinnvolles Crowdsourcing statt. Xiaomi selbst hat den Xiaomi Tag allerdings noch nicht offiziell bestätigt. Wir müssen uns also noch etwas gedulden.

Quelle: Repeater 002 (Weibo)