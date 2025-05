Hama Item finder für iOS und Android: Eine Alternative zu den Apple AirTags

Hama bringt eine Alternative zu den Apple AirTags auf den Markt: Der hauseigene Item Finder für Apple kommt sowohl im Einer-, Zweier- als auch Vierer-Pack auf den Markt. Letzten Endes haben die kleinen Tags das gleiche Ziel wie die AirTags und lassen sich in den jeweiligen Finder-Apps von Apple und Google an mobilen Endgeräten verwenden. Das wäre das „Wo ist?“-Netzwerk von Apple und das „Mein Gerät finden“-Netzwerk von Google.

Die Hama Item Finder verfügen auch über eine kleine Schlaufe und lassen sich so an diversen Gegenständen wie Koffern, Taschen, Rucksäcken und mehr befestigen. Die Reichweite beträgt dabei bei der Android-Version 40 Meter und bei der Apple-Variante sogar 50 Meter. So weit können die kleinen Anhänger also von anderen Geräten aus den jeweiligen Netzwerken entfernt sein und dennoch gefunden werden. Sie sind auch nach IPX5 geschützt vor Wasser.

In den jeweiligen Finder-Apps tauchen die Hama Item Finder dann auf den Karten auf und sind mit ihrem Standort erkennbar. Per Knopfdruck kann über die App dann ein lauter Alarmton mit ca. 80 dB Lautstärke ausgelöst werden. Ihren Strombedarf decken die Geräte über eine austauschbare Knopfzelle, die die für ca. ein Jahr mit Strom versorgt.

Folgende Preise sind ausgerufen:

Während Hama die Apple-Varianten der Item Finder bereits als lieferbar aufführt, sind die Android-Versionen aktuell noch nicht für den Versand bereit – das sollte sich jedoch bald ändern.

