80 Plus Ruby: Neue Energieeffizienzklasse für Netzteile vorgestellt

Wer ein Netzteil kaufen möchte, blickt vielleicht auch auf die Einstufung der Effizienz. Verbreitet sind da die Zertifizierungen von CLEAResult der Reihe „80 Plus“. Bislang ist die höchste Einstufung 80 Plus Titanium gewesen. Doch mit 80 Plus Ruby gibt es nun einen Standard, der sich noch darüber ansiedelt. Netzteile, die nach 80 Plus Ruby eingestuft werden, sind also in der höchsten Effizienzklasse zu sehen.

Netzteile, die nach 80 Plus Ruby zertifiziert werden, müssen eine Effizienz von mindestens 90 % über eine Last von 5 %, 10 %, 20 %, 50 % und 100 % gewährleisten. Obendrein müssen sie bei 230 Volt, 277 Volt und 480 Volt bei einer Last von 50 % auch eine Effizienz von 96,5 % garantieren. Zudem gibt es strenge Vorgaben für interne Redundanzen. Das macht aber auch klar, dass Netzteile mit 80 Plus Ruby gar nicht für private Endkunden gedacht sind, sondern für Geschäftskunden aus dem Serverbereich.

Denn freilich ist eine hohe Effizienz besonders in Datenzentren bedeutsam, denn da laufen etliche Racks und Netzteile parallel, sodass sich der Strombedarf schnell summiert. Es sind auch schon erste Netzteile mit der Einstufung nach 80 Plus Ruby vorgestellt worden, zum Beispiel von Delta. Ob 80 Plus Ruby am Ende auch für Desktop-Netzteile genutzt werden soll, vielleicht in abgewandelter Form, ist offen. Vorerst bleibt da 80 Plus Titanium das höchste der Gefühle.

Quelle: ClearResult