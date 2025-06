Nintendo Switch 2: Next-Gen-Spielekonsole ist ab sofort erhältlich

Ab heute ist die Nintendo Switch 2 endlich im Handel erhältlich. Tatsächlich ein Exemplar zu ergattern, könnte jedoch schwierig werden. So ist die Spielekonsole, die sich sowohl eigenständig als Handheld als auch an einem Fernsehgerät über das mitgelieferte Dock nutzen lässt, bereits im Vorfeld weitgehend ausverkauft gewesen. Es dürfte also zum Glücksspiel werden, tatsächlich eine Konsole in den Händlerregalen zu erspähen.

Die Nintendo Switch 2 kostet 469,99 Euro bzw. 509,99 Euro im Bundle mit einem Code für „Mario Kart World“. Parallel zur Spielekonsole selbst erscheinen nicht nur Launchtitel wie das soeben genannte Rennspiel, sondern auch kostenlose und kostenpflichtige Next-Gen-Upgrades für Games wie „Mario Odyssey“, „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ oder „Pokémon: Karmesin“.

Die Nintendo Switch 2 setzt auf einen größeren Bildschirm, bedauerlicherweise jedoch wieder mit LCD-Technik. Dabei erhöht sich die native Auflösung auf 1080p. Überdies beherrscht der Screen nun eine Bildwiederholrate von 120 Hz und HDR sowie VRR. Über das Dock kann jetzt auch ein 4K-Videosignal an Fernsehgeräte ausgegeben werden. Dank eines neuen Chips von Nvidia erhöhen sich CPU- und GPU-Leistung deutlich, auch wenn die Performance von PlayStation 5 und Xbox Series X in weiter Ferne liegt.

Für Upscaling setzt die Nintendo Switch 2 auf DLSS, was deutliche Mehrwerte bieten sollte. Erwähnenswert ist auch, dass die neuen Joy-Con-Controller auch als Mäuse verwendbar sind und magnetisch an der Konsole halten. Generell ist die Switch 2 aber keine Revolution, sondern mehr eine Evolution des Vorgängermodells.