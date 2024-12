Nintendo Switch 2 wohl Mitte März 2025 erhältlich

Nintendo hält sich noch bedeckt zum Nachfolger der enorm erfolgreichen Switch Spielkonsole, hat aber mittlerweile immerhin bestätigt, bis März 2025 mehr zur Switch 2 zu verraten. Nun sind jedoch bislang unbestätigte Details zum neuen Modell aufgetaucht. Demnach wird der etwas größere Switch-Nachfolger im Januar 2025 vorgestellt und zwei Monate später verfügbar sein.

Dies geht aus einem inzwischen gelöschtem Reddit-Thread hervor, den eine Person mit vorgeblichem Zugriff auf das Retail-Modell der Switch 2 initiiert hat. Die Diskussion wurde zwar wieder entfernt, um die Quelle zu schützen, doch offenbar konnten die Reddit-Moderatoren nach Gesprächen mit der Quelle verifizieren, dass die Informationen legitim sind.

Demnach wird Nintendo die Switch 2 im Januar nächsten Jahres präsentieren und Mitte März in den Handel bringen. Die Spielkonsole soll sowohl in Weiß als auch Grau verfügbar sein, aber auch in auf Spiele angepassten Designs kommen. Dies gibt es auch bei der ersten Switch, die etwa im Zelda-Stil angeboten wurde. Die Quelle hat bereits eine Switch 2 im Design von Mario Kart, denn eine neue Version dieses Spiels soll gemeinsam mit der neuen Spielkonsole erscheinen.

Die Switch 2 soll über einen 8 Zoll großen LCD-Bildschirm verfügen, was etwa größer ist als die bisherige 7″-Switch. Gleichzeitig bedauern einige Reddit-Nutzer, dass Nintendo hier nicht gleich auf OLED setzt. Das behält sich der japanische Konzern wohl für eine spätere Version vor, ähnlich wie bei der Original-Switch. Immerhin soll die Switch 2 4K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde unterstützen.

Die seitlichen Eingabegeräte der Switch 2, die sogenannten Joycons, werden nicht mehr eingerastet, sondern magnetisch befestigt. Zudem wird es zwei USB-C Anschlüsse geben, nicht mehr nur einen zum Anschluss an das Dock, wenn auf dem Fernseher gespielt werden soll. Das Design der Spielkonsole selbst ist offenbar etwas runder, wie auch aus dem auf Basis der Originalquelle erstellten Mockup von Reddit-Nutzer Mjayer hervorgeht.

Nintendo selbst hat bislang nur erklärt, dass der Switch-Nachfolger auch Software der Original-Switch verwenden kann. Diese Abwärtskompatibilität der Switch 2 hatte der Konzern bereits Anfang November bestätigt.

