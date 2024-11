Nintendo Switch 2: Das sind die ersten Informationen zur neuen Nintendo-Konsole

Das Nachfolgemodell der Nintendo Switch wird ein hybrides System werden. Das wurde auch bereits von Nintendo bestätigt. Zudem sollen neue Modi zur Verfügung stehen. Auch eine Liste mit Spielen, die 2025 auf den Markt für die Switch 2 kommen soll, gibt es bereits.

Anzeige

Seit der Veröffentlichung der Switch ist viel passiert

Als die Nintendo Switch im März 2017 auf den Markt kam, punktete das neue Produkt damit, auch als Handheld-Konsole verwendet werden zu können. Auf einmal war es möglich, überall und jederzeit zu spielen. Heute, knapp neun Jahre später, ist das kein Alleinstellungsmerkmal mehr für die Konsole aus dem Hause Nintendo. Denn mit dem mobilen Endgerät, Tablet oder Smartphone, kann ebenfalls immer und zu jederzeit gespielt werden. Vor allem darf man nicht vergessen, dass sich die Technologie in den letzten Jahren extrem verändert hat. Vor allem im Gaming-Bereich. Heute punkten Browserspiele mit einer außerordentlich guten Grafik und hervorragendem Gameplay. Auch im Glücksspielsektor gab es in den letzten Jahren stetige Veränderungen, sodass heute über https://cryptonews.com/de/online-casinos/casinos-ohne-deutsche-lizenz/ auch problemlos das eine oder andere Casino mit Live Bereich gefunden werden kann. Man kann also direkt dem Croupier dabei zusehen, wie er beim Roulette die Kugel in den Kessel wirft oder am Pokertisch sitzt und die Karten ausgibt. Somit ist es auch nachvollziehbar, dass auch die Switch demnächst von der Switch 2 ersetzt wird.

Switch-Spiele werden auf der Nachfolgekonsole spielbar sein

Die aktuelle Konsolengeneration verkauft sich gut. Im letzten Quartal lagen die Verkäufe zwar um 31 Prozent niedriger als im Vorjahr, dennoch wurden noch 4,72 Millionen Geräte verkauft. Berücksichtigt man, dass die Nintendo Switch knapp acht Jahre alt ist und bereits Informationen über das Nachfolgemodell an die Öffentlichkeit gekommen sind, ein dennoch guter Wert. Laut Nintendo sind seit dem Jahr 2017 über 146 Millionen Konsolen verkauft worden. Zudem stellte man auch mit den Software-Verkäufen einen neuen Rekord auf: Bis zum September 2024 wurden über 1,3 Milliarden Spiele für die Nintendo Switch verkauft. Zudem gibt es 34 Millionen Nintendo Switch Online-Abonnenten – auch das mag ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr sein, bei Nintendo ist man aber dennoch zufrieden. Vor allem, weil auch das Interesse an der mit dem Expansion-Pack ausgestatteten Premium Version bestehen bleibt; die Spieler haben so den Zugriff auf eine erweiterte Spielbibliothek. Vor allem, weil die Zahl der Nutzer stark steigt, die sich für ältere Klassiker interessieren.

Apropos ältere Spiele: Wer einige Spiele für die Nintendo Switch in seinem Zuhause hat, muss keine Angst haben, dass die auf der neuen Konsole nicht mehr gespielt werden können. Denn die Nintendo Switch 2 wird abwärtskompatibel sein, sodass auch die alten Games problemlos auf der neuen Konsole gespielt werden können. Diesmal legen die Entwickler mehr Wert als vom Wechsel der Wii U zur Switch – hier gab es keine Möglichkeit, alte Spiele zu zocken. Damit hat Nintendo auch auf die Strategie von Sony und Microsoft reagiert – auch die neuesten Konsolen der PlayStation sowie die Xbox sind abwärtskompatibel.

Selbst der Nintendo-Präsident hat sich bereits zur Nachfolge-Hardware geäußert

Von höchster Stelle, nämlich direkt vom Nintendo-Präsidenten Shuntaro Furukawa, sind die ersten Informationen für Kunden via X präsentiert worden. Er sprach dabei vom „Nachfolger der Nintendo Switch“; das System, das im Frühjahr 2025 auf den Markt kommen soll, wird also nicht zu 100 Prozent Nintendo Switch 2 heißen. Es kann sich auch um ein völlig neues System mit neuem Namen handeln.

Was aber ebenfalls so gut wie fix sein sollte: Das Nachfolgemodell soll den Spielern zwei Modi anbieten: Akku-Modus und Leistungsmodus. Beim Akku-Modus wird eine lange Akkulaufzeit priorisiert – also ideal, wenn unterwegs gezockt werden soll. Beim Leistungsmodus soll, wie der Name bereits vermuten lässt, die Leistung im Vordergrund stehen.

Laut aktuellen Informationen soll die Leistung der neuen Nintendo-Konsole mit jener der PlayStation 4 Pro verglichen werden können. Dass eine derartige Leistung viel Energie braucht, ist unumstritten, sodass es nachvollziehbar erscheint, einen Akku- sowie Leistungsmodus anzubieten. Tatsächlich wird die Switch seit Jahren kritisiert, dass sie mit Blick auf Grafik und Gameplay nicht mit den neuesten Spielekonsolen mithalten kann. Das soll sich nun ändern.

Diese Spiele könnten 2025 für die Nintendo Switch 2 auf den Markt kommen

Insider haben bereits die ersten Spiele geleaked, die für das Nachfolgemodell auf den Markt kommen sollen. Maßgebend sind vor allem die Spiele von Sega und Atlus. Die Präsentation der Spiele könnte in absehbarer Zeit stattfinden. Angeblich stehen folgende Spiele in den Startlöchern und können bereits im kommenden Jahr auf den Markt kommen:

Donkey Kong 2D

Open World Mario 3D

Bayonetta Trilogy

Far Cry 7

Mario Kart X / Mario Kart 9

Remake von Pokémon Schwarz und Weiß

Sequel von Star Fox

Erweiterter Port für The Legend of Zelda

Präsentation im ersten Quartal, Verkaufsstart im zweiten Quartal 2025?

Wann die Nintendo Switch 2 wirklich auf den Markt kommt, darüber gibt es noch keine offiziellen Informationen. Jedoch wird in Insiderkreisen vermutet, dass die neue Hardware im ersten Quartal präsentiert und im zweiten Quartal 2025 zum Verkauf freigegeben werden wird.