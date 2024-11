PlayStation Portal Remote Player jetzt endlich mit Cloud-Gaming

Vor fast genau einem Jahr hat Sony den PlayStation Portal Remote Player veröffentlicht. Dabei handelt es sich um Zubehör für die PlayStation 5. Doch viele Spieler waren zum Launch enttäuscht, denn das Gadget ermöglichte bislang in der Tat nur Remote-Play über eine bereits im Haushalt stehende PlayStation 5. Im Grunde konnte man also nur Spiele von der Konsole ans Handheld streamen. Dabei hätte sich Cloud-Gaming geradezu als Anwendungsgebiet aufgedrängt. Das hat auch Sony eingesehen und reicht eben diese Funktion jetzt nach.

Anzeige

Voraussetzung ist das Aufspielen der neusten Firmware, die ab heute für den PlayStation Portal Remote Player zur Verfügung steht. Nach der Installation muss das Cloud-Gaming aber erst manuell aktiviert werden, denn es ist als Standard ausgeschaltet. Das liegt daran, dass es sich noch um eine Beta handelt. Wer Interesse hat, ruft die Schnelleinstellungen auf, wechselt dann zu den Systemeinstellungen und wählt den Punkt “Cloud Streaming Beta” an. Nach der Aktivierung sollte sich die Option für das Cloud-Gaming auch schon auf dem Homescreen wiederfinden. Ein Opt-out ist jederzeit möglich.

Wer das Cloud-Gaming in der Beta am PlayStation Portal nutzen möchte, benötigt auch ein Abonnement von PlayStation Plus Premium. So funktioniert das Cloud-Gaming nur über im Abo enthaltene Titel und nicht mit gekauften Spielen. Immerhin sind aber rund 120 Spiele für PS4 und PS5 mit von der Partie. PS3-Games sind aktuell nicht kompatibel. Sony empfiehlt dabei für 720p eine Internetverbindung mit mindestens 7 Mbps. Wer es auf 1080p mit 60 fps anlegt, sollte mindestens 13 Mbps mitbringen.

Spielstände werden dabei über die Cloud synchronisiert und sind daher auch nahtlos an der PS5 nutzbar. In der Beta fehlen allerdings noch Funktionen wie die Game Trials oder der Party-Sprachchat. Im Übrigen hat Sony auch an der Audiowiedergabe gearbeitet. So hat man die minimale Lautstärke noch etwas verringert. Ebenfalls können verknüpfte PlayStation-Geräte über die Einstellungen im PS Portal angepasst werden – z. B. um den Mithörton bei Telefonaten zu regeln.

Quelle: PlayStation Blog