PlayStation Portal ist ab heute erhältlich

Sony hat heute, am 15.11.2023, sein Handheld PlayStation Portal veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein Handheld, für dessen Betrieb aber zwingend eine PlayStation 5 benötigt wird. So kann das Gerät weder lokale Spiele berechnen noch Cloud-Gaming nutzen. Es handelt sich also um ein reines Remote-Play-Anhängsel für die PS5. Der Preis steht bei 219,99 Euro. Erhältlich ist die PlayStation Portal via PlayStation Direct.

Der Remote-Player verfügt über einen LC-Bildschirm mit 1080p als Auflösung und kann PS5-Spiele mit 60 fps wiedergeben. Zudem sind die Funktionen des DualSense an Bord – also auch die adaptiven Trigger und das haptische Feedback. Leider verfügt er weder über Bluetooth noch LTE. Dadurch ist das Handheld nur mit einer Wi-Fi-Verbindung nutzbar. Immerhin muss die PlayStation Portal aber nicht im selben Wi-Fi-Netzwerk aktiv sein. Die Verbindung kann auch dann erfolgen, wenn PS5 und Handheld unterschiedliche Netzwerke beanspruchen.

Der Verzicht auf Bluetooth sorgt jedoch dafür, dass natürlich die Auswahl der Kopfhörer erheblich zusammenschrumpft. Zu beachten ist eben, dass die PlayStation Portal ein reines Remote-Play-Handheld darstellt und als solches ein verlängerter Arm der PS5 bleibt. Wer also auf Cloud-Gaming oder lokale Berechnungen wert legt, ist mit Konkurrenten wie einem Steam Deck sicherlich besser bedient – muss aber natürlich auch mehr Geld ausgeben.