Katzen, Akira Toriyama und Mario: Das November-Line-Up von Nintendo Switch hat es in sich!

Nintendo hat im November für jeden etwas zu bieten: Katzen in einer Cyberpunk-Stadt, ein legendäres Rollenspiel-Revival und die Rückkehr von Mario und Luigi in einem draufgängerischen Abenteuer. Bei so vielen aufregenden Neuerscheinungen, die vor der Tür stehen, haben wir eine Liste mit den Highlights des Monats zusammengestellt – und zeigen euch, wie ihr mit einer Nintendo Switch Guthaben Karte sparen und diese Titel günstiger bekommen könnt.

Mario & Luigi: Brothership – Ein Piratenabenteuer mit dem legendären Duo

Der November beginnt mit Mario & Luigi: Brothership. Nintendos berühmtestes Duo ist mit einer brandneuen Rollenspiel-Variante zurück. Dieses Mal machen sich Mario und Luigi von Shipshape Island (teils Schiff, teils Insel) auf den Weg durch Concordia, eine Welt, die in mysteriöse Inseln zerbrochen ist. Als Spieler stürzt du dich in tropische Wälder, belebte Städte und vielem mehr, während du Rätsel löst, Seeungeheuer in die Flucht schlägst und dir sogar von schrulligen Charakteren wie Snoutlet (der definitiv kein Schwein ist) helfen lässt.

Brothership steckt voller „Bros. Moves“ und strategischer „Battle Plugs“, die einzigartige Kampf-Boosts hinzufügen, und sorgt so für frischen Wind. Du wirst herausgefordert, Marios und Luigis Teamwork auf neue Weise zu meistern.

DRAGON QUEST III HD-2D Remake – Akira Toriyamas Kunst zum Leben erweckt

Wenn du ein Fan von Akira Toriyamas ikonischem Kunststil bist, solltest du dir das DRAGON QUEST III HD-2D Remake unbedingt ansehen. Dieses neu aufgelegte klassische Rollenspiel kombiniert die ursprüngliche Geschichte und den rundenbasierten Kampf des Spiels mit atemberaubender HD-2D-Grafik, die jeden Charakter und jede Landschaft zum Leben erweckt. Mit Toriyamas Entwürfen in moderner Grafik kannst du in diesem Spiel dasselbe spannende Abenteuer erleben, das die RPG-Ära der 80er Jahre geprägt hat, und das nun auf eine Weise zum Leben erweckt wird, die den ursprünglichen Charme bewahrt.

Dieses Remake ist sowohl für Serien-Veteranen als auch für neue Spieler, die einen Eindruck von den Wurzeln des Genres bekommen möchten, perfekt geeignet.

LEGO Horizon Adventures – Eine neue Welt voller Action

LEGO Horizon Adventures verbindet die weitläufige Welt von Horizon mit dem fantasievollen Potenzial von LEGO und lässt die Spieler auf eine Weise erkunden, bauen und kämpfen, wie es nur LEGO kann. In diesem Spiel entdeckst du eine offene Welt voller Robotertiere, einzigartiger Quests und endloser Anpassungsmöglichkeiten. Du kannst deinen Spielstil ändern, Ausrüstung erstellen und deine Operationsbasis aufbauen, während du eine Welt erkundest, in der jede Begegnung eine Gelegenheit zur kreativen Problemlösung bietet.

Wenn du sowohl ein Fan der Horizon-Reihe als auch von LEGO’s interaktivem Aufbau der Welt bist, dann ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

Stray – Ein Cyberpunk-Abenteuer aus der Perspektive einer Katze

Stray ist eines der einzigartigsten Spiele, die für die Switch erhältlich sein werden, und es wird die Herzen im Sturm erobern. In diesem fesselnden Abenteuer spielst du eine streunende Katze, die durch eine dystopische Stadtlandschaft voller Roboter, Leuchtreklamen und geheimer Gassen streunt. Während du die futuristische Welt erkundest, Rätsel löst und ihre Geheimnisse aufdeckst, erlebst du die Herausforderungen und Abenteuer eines Katzenlebens auf eine neue und aufregende Weise.

Die wunderschöne Grafik und die fesselnde Handlung von Stray machen es ideal für Spieler, die etwas suchen, das über das typische Adventure Game hinausgeht.

Steigere deinen Mehrspieler-Spaß mit Fortnite V-Bucks

November auf Nintendo Switch: Da ist für jeden etwas dabei

Nintendo Switch zieht diesen November alle Register, mit einem Angebot, das von RPG-Remakes über kreative LEGO-Welten bis hin zu Cyberpunk-Katzenabenteuern reicht. Wenn du dir eine Nintendo Switch Guthabenkarte von digitalen Marktplätzen wie Eneba besorgst, kannst du diese Titel mit zusätzlichen Ersparnissen kaufen und hast so Spielraum für weitere Titel oder Ingame-Artikel. Die Veröffentlichungen im November stehen ganz im Zeichen von Vielfalt, Nostalgie und endlosem Spaß – also nichts wie los!