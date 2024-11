GOG.com startet großen Black Friday Sale auf DRM-freie Spiele

Die Plattform GOG.com, ein Konkurrent des Epic Games Stores bzw. von Steam, hat bereits seinen großen Black Friday Sale eingeläutet. Dieser läuft für eine Woche. Dabei sind laut dem Anbieter über 7.200 Titel im Preis gesenkt worden. GOG.com setzt sich von der Konkurrenz dadurch ab, dass man gänzlich auf DRM verzichtet. Alle dort angebotenen Games können also völlig frei bezogen und auch archiviert werden. Hinter der Plattform stecken die Entwickler der Reihe “The Witcher”, CD Projekt.

Der aktuelle Black Friday Sale von GOG.com ist über diese Aktionsseite erreichbar. Dort gibt es auch verschiedene Filteroptionen. Etwa lässt sich so gezielt nach bestimmten Genres wie Rollenspielen suchen. Auch ein gewünschter Preisbereich lässt sich einrichten. Dabei sind unterschiedlichste Titel im Angebot – von “Baldur’s Gate 3” für 47,99 Euro über die Retro-Sammlung “Leisure Suit Larry – Greatest Hits and Misses” für 2,29 Euro bis hin zu “Kingdom Come Deliverance – Royal Edition” mit allen DLCs für nur 5,99 Euro.

Letzten Endes kann da natürlich jeder selbst nach seinen etwaigen Favoriten suchen. Die Angebote zum Black Friday laufen bei GOG.com rund eine Woche und dauern also noch bis Mitte der nächsten Woche an.

Quelle: GOG.com