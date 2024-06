GOG.com: Summer Sale 2024 hat begonnen

Bei der Plattform GOG.com, zugehörig zum polnischen Unternehmen CD Projekt, hat der Summer Sale 2024 begonnen. Im Rahmen der Aktion gibt es Hunderte von Spielen vergünstigt zu kaufen. Der Vorteil gegenüber Konkurrenten wie Steam oder dem Epic Games Store liegt darin, dass GOG.com grundsätzlich nur DRM-freie Titel vertreibt.

Anzeige

Dabei läuft der Summer Sale 2024 bei GOG.com noch bis 10. Juli 2024. Somit haben auch Unentschlossene noch die Gelegenheit, sich zu überlegen, ob und was sie erstehen wollen. Als Beispiele sind etwa die beiden Spiele “The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition” und “Horizon Zero Dawn“ zu nennen, die im Rahmen der Aktion für jeweils 12,56 Euro zu haben sind. Alternativ könnte auch das preisgekrönte “Disco Elysium – The Final Cut” für 10 Euro einen Blick wert sein.

Auch das Rollenspiel “Kingdom Come: Deliverance” in der Royal Edition mit allen DLCs für 8,00 Euro wirkt preislich attraktiv. Wer weitere Titel aus dem Summer Sale 2024 bei GOG.com aufstöbern möchte, findet die Übersichtsseite hier. Es zählen natürlich auch viele Retro-Spiele zu den Angeboten, schließlich hat GOG.com ursprünglich einmal als reine Plattform für ältere Games begonnen. So sind etwa auch Titel wie die Adventure-Reihe “The Legend of Kyrandia” aus den 1990er-Jahren im Preis deutlich reduziert worden.

Quelle: GOG.com