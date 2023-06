Steam Summer Sale beginnt: Games und Steam Deck mit Rabatten

Bei Steam hat der Summer Sale begonnen. Doch nicht nur zahlreiche Spiele sind im Preis reduziert worden, sondern auch das Steam Deck ist je nach Ausführung mit bis zu 20 % Rabatt zu haben. Der prozentual größte Rabatt greift dabei bei der Maximalausstattung mit 512 GByte NVMe-Speicherplatz. Hier ist der Verkaufspreis nämlich von normalerweise 679 Euro auf aktuell nur noch 543,20 Euro gefallen.

Mit 64 GByte eMMC-Speicherplatz kostet das Steam Deck von Valve aktuell 377,10 Euro – statt 419 Euro. Die mittlere Ausstattungsversion mit 256 GByte NVMe-Speicherplatz wurde von den regulären 549 Euro auf 466,65 Euro reduziert. Als Lieferzeit nennt Valve in allen drei Fällen ein bis zwei Wochen. Wer somit schon länger abgewogen hat, sich das PC-Handheld zuzulegen, macht aktuell möglicherweise ein gutes Geschäft.

Dazu gesellt sich der bis 13. Juli 2023 laufende Steam Sale, in dessen Rahmen zahlreiche PC-Games stark reduziert worden sind. Beispielsweise gibt es da die PC-Fassung von “Red Dead Redemption 2” für nur 19,79 Euro. Auch “Spider-Man: Remastered” nimmt an den Angeboten teil und kostet aktuell nur noch 40,19 Euro. Für sogar lediglich 16,49 Euro lässt sich beispielsweise “Horizon Zero Dawn: Complete Edition” mitnehmen.

Hier sollte jeder nach seinen eigenen Favoriten stöbern. Zu finden, ist der Steam Summer Sale direkt hier.

