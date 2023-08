“Starfield”: Preload hat begonnen

Nach “Baldur’s Gate 3” wird “Starfield” das nächste, große Rollenspiel, das in den Handel kommt. Wer die Premium-Version erstanden hat, kann bereits ab dem 1. September 2023 losspielen. Alle anderen müssen bis zum 6. September 2023 ausharren. Damit es zum Launch nicht zu weiteren Wartezeiten kommt, ist jetzt schon der Preload möglich. Dann ist es zur Veröffentlichung nur noch notwendig, etwaige Patches herunterzuladen.

Dabei sollte ausreichend freier Speicherplatz vorhanden sein. So benötigt “Starfield” auf den Spielekonsolen Xbox Series X und Xbox Series S jeweils satte 140 GByte Speicherplatz. Am PC sind es wiederum 125 GByte. Wer also über eine eher gemächliche Internetverbindung verfügt, sollte schon einmal den Download anstoßen und die Leitung zum Glühen bringen.

Im Übrigen hat Bethesda ebenfalls bestätigt, dass “Starfield” mittlerweile den Goldstatus erreicht hat. Das bedeutet, die Entwicklung der Releaseversion ist abgeschlossen. Allerdings darf man davon ausgehen, dass bei so einem komplexen Open-World-Rollenspiel noch viele weitere Patches folgen werden.

Die letzten Titel von Bethesda, insbesondere “Fallout 76” waren zum Launch nicht unbedingt bugfrei. Jetzt wird sich zeigen, in welchem Status “Starfield” auf den Markt kommt.

