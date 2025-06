Samsung mit neuem KI-Spin: Zusammenarbeit mit Perplexity statt Google

Samsung bietet mit Galaxy AI an seinen mobilen Endgeräten bereits eine KI-Suite an. Diese basiert aktuell im Wesentlichen auf Google Gemini. Doch in Zukunft will man sich da breiter aufstellen. So stehe laut Berichten des Wirtschaftsmagazins Bloomberg eine Milliardeninvestition in Perplexity an. Letztere betreiben sowohl eine KI-Suchmaschine als auch einen generativen Assistenten.

Samsung strebt offenbar danach, die App von Perplexitys sowie dessen KI-Assistenten auf kommenden Samsung-Galaxy-Smartphones vorzuinstallieren. Einige Features der KI sollen sogar direkt in den hauseigenen Webbrowser der Südkoreaner integriert werden. Offenbar wägt man auch ab, den Assistenten von Perplexitys mit Samsungs digitalem Assistent Bixby zu verknüpfen. Letzterer wurde vom Unternehmen in den letzten Jahren eher vernachlässigt.

Die ersten mobilen Endgeräte direkt mit Perplexity könnten dann 2026 auf den Markt kommen. Eine Ankündigung von Samsung dürfte es in dem Fall aber noch 2025 geben. Als wahrscheinliche Kandidaten gelten da die Samsung Galaxy S26, um von den KI-Features von Perplexity zu profitieren. Samsungs Ziel ist es dabei wohl vor allem, sich in Sachen der Entwicklung künstlicher Intelligenz auf seinen Smartphones und Tablets unabhängiger von Google zu machen.

Quelle: Bloomberg