Sennheiser BTD 700: USB-Dongle bringt Bluetooth mit Auracast auf neue Geräte

Sennheiser veröffentlicht mit dem BTD 700 einen Bluetooth-Dongle, der Geräte mit der Unterstützung für kabelloses Audio bzw. hochwertigeren Codecs nachrüsten kann. So lässt sich der kleine USB-C-Dongle nicht nur an Smartphones und Tablets anstecken, sondern z. B. auch an Notebooks und Desktop-PCs. Dafür liegt auch ein Adapter von USB-C auf USB-A bei. Als technische Grundlage dient die Schnittstelle Bluetooth 5.4.

Es ist auch Support für Auracast vorhanden, um z. B. kabellos Klang an mehrere Kopfhörer oder Lautsprecher parallel zu senden. In Sachen Codecs ist erwähnenswert, dass Qualcomm aptX Lossless und aptX Adaptive an Bord sind. Somit kann man hier z. B. ein Smartphone oder Tablet mit einem Chip von MediaTek für die beiden Codecs nachrüsten – oder ein iPhone oder iPad von Apple. Der Sennheiser BTD 700 wiegt nur 2,2 g und ist gerade einmal 24 mm lang. Damit fällt er kleiner aus, als die meisten handelsüblichen USB-Sticks.

Dank der genannten aptX-Codecs, kann der Sennheiser BDT 700 24-bit Klangtiefe bei 96 kHz über die kabellose Übertragung ermöglichen. Damit man davon profitiert, müssen aber natürlich auch die jeweiligen Kopfhörer bzw. Lautsprecher die Codecs unterstützen. Es gibt im Übrigen auch einen speziellen Gaming-Modus, der die Audiolatenz auf 30 ms reduziert. Auch hier müssen jedoch auch die Kopfhörer kompatibel sein.

Verfügbarkeit

Der Sennheiser BTD 700 ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 49,90 EUR / 49,90 CHF bei ausgewählten Sennheiser-Händlern und unter sennheiser-hearing.com erhältlich.