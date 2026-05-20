PlayStation: Sony erteilt künftigen Blockbustern für den PC eine Absage

Es hatte schon vorher Berichte gegeben, laut denen Sony seine PlayStation-Hits zukünftig nicht mehr für den PC portieren möchte. Jetzt erhärten sich diese Gerüchte. Laut dem renommierten Bloomberg-Journalisten Jason Schreier habe der CEO der PlayStation Studios, Hermen Hulst, den Mitarbeitern in dieser Woche klare Ansagen mitgeteilt. Demnach werden die Singleplayer-Titel künftig in der Tat nicht mehr für den PC portiert. Beispielsweise werden deswegen sowohl das bereits erschienene „Ghost of Yotei“ als auch das kommende „Wolverine“ der PS5 vorbehalten bleiben.

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Weiterhin für den PC erscheinen, sollen Multiplayer-Titel, wie das kürzlich veröffentlichte „Marathon“ von Bungie. Die Gründe für diese Entscheidung sind offenbar vielfältig. Zum einen sollen sich viele PC-Portierungen von Sony deutlich schlechter verkauft haben, als vom Publisher erwartet. Zum anderen gibt es offenbar intern Besorgnis, dass die PC-Portierungen der PlayStation 5 und der kommenden Nachfolgegeneration ein Alleinstellungsmerkmal nehmen.

Multiplayer-Titel sollen weiterhin für den PC erscheinen, da sie auf eine möglichst breite Community angewiesen sind. Öffentlich hat Sony diese Planänderung nicht weiter kommentiert, das ist aber auch nicht zu erwarten. Für PC-Spieler, denen bisherige Umsetzungen wie „God of War“, „Horizon Zero Dawn“ oder „Ghost of Tsushima“ gefallen haben, ist das Ganze natürlich eine Hiobsbotschaft. Diesen bleibt dann eben doch nur, im Zweifelsfall auch eine PlayStation 5 ins Haus zu holen.

Quelle: Jason Schreier (BlueSky)