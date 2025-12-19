Sony bringt PlayStation-Games jetzt auch ins Auto

Sony Honda Mobility, ein Joint-Venture der beiden japanischen Hersteller Sony und Hondy, bringt PlayStation-Spiele bald auch ins Auto. Nun, zumindest trifft das auf das hauseigene E-Auto Afeela 1 zu, das Mitte 2026 zunächst in den USA bzw. spezifischer Kalifornien auf die Straßen gebracht wird. Allerdings wird keine eigene Spielekonsole in dem Fahrzeug verbaut, vielmehr beherrscht das integrierte Infotainment-System PlayStation Remote Play.

Letzteres ist eine Gamestreaming-Funktion, welche auch zentraler Teil des PlayStation Portal Remote Players ist. Hier kommt kein Cloud-Gaming zum Einsatz, sondern die Spielekonsole daheim, wahlweise eine PS4 oder PS5, schießt den interaktiven Videostream über das Netzwerk auf das jeweilige Gerät. Und das kann eben in Zukunft auch ein E-Auto der Reihe Afeela sein. Freilich kann der Fahrer nur im parkenden Zustand zocken. Mitfahrer können sich aber auch während der Reise mit dem Gaming vergnügen.

Damit das Ganze zum Laufen gebracht werden kann, ist eine Internetverbindung mit mindestens 5 Mbps Pflicht. Für ein stabiles Gaming-Erlebnis empfiehlt Sony Honda Mobility jedoch mindestens 15 Mbps. Spannend wird natürlich sein, ob PlayStation Remote Play später auch noch für andere E-Auto-Marken verfügbar gemacht werden könnte. Dazu liegen aktuell aber leider noch keine Informationen vor.

Quelle: Sony Honda Mobility