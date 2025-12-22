Samsung Exynos 2600: Neuer Flaggschiff-Chip für kommende Smartphones

Samsung hat seinen neuen Chip Exynos 2600 vorgestellt. Dieser wird in kommenden Smartphones des Herstellers werkeln, beispielsweise mit hoher Wahrscheinlichkeit in den internationalen Varianten des Galaxy S26 bzw. S26+. Gefertigt wird as SoC im 2-Nanometer-Verfahren. Dabei verwendet der Prozessor einen Aufbau mit gleich zehn Kernen. Dazu zählen ein Leistungs-Kern der Reihe ARM C1 Ultra und neun weitere Cores der Reihe ARM C1 Pro.

Letztere sind jedoch in zwei separate Cluster aufgeteilt. Drei Kerne takten daher mit 3,25 GHz und sollen ebenfalls viel Performance liefern. Sechs weitere beschränken sich auf maximal 2,75 GHz Takt und sollen die Effizienz erhöhen. Samsung hat sich damit vom bisherigen Big-Little-Aufbau verabschiedet, was CPU-Leistungssteigerungen von bis zu 39 % ermöglichen soll – im besten Szenario. Als GPU kommt die Samsung Xclipse 960 zum Einsatz. Sie soll gegenüber dem direkten Vorgänger bis zu die doppelte Leistung und 50 % mehr Power für Ray-Tracing liefern. Obendrein nutzt man KI-Upscaling in Form von Exynos Neural Super Sampling (ENSS). Das ist quasi Samsungs Pendant zu Nvidia DLSS und kann auch zur Frame-Generierung verwendet werden.

Der Samsung Exynos 2600 verfügt auch über eine verbesserte NPU für KI-Tasks, welche mit generativen KI-Modellen um bis zu 113 % schneller umgehen soll als bisher. Zudem unterstützt der neue Chip Kamerasensoren mit bis zu 320 Megapixeln und es ist möglich, über den APV-Codec 8K-Videos mit bis zu 60 fps zu codieren. Um die Leistung besser halten zu können, integriert Samsung ins Die einen Heat Path Block. Der soll die Wärme effizienter ableiten und die Kühlung damit vereinfachen.

Es ist möglich, den Samsung Exynos 2600 mit LDPDR5X-RAM und UFS-4.1-Speicherplatz zu kombinieren. Die Massenproduktion des Chips hat bereits begonnen.

